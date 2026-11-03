Meglepő titkot tárt fel a magyar egyetem: ezért emlékezünk jobban a saját hírességeinkre, mint a világsztárokra

Elinor Ostrom, a közgazdaságtani Nobel-emlékdíj első női kitüntetettje Fotó: Prolineserver 2010, Wikipedia/Wikimedia Commons

A számok magukért beszélnek:

Nobel-díj: A díjazás évében a megtekintések száma több mint tizennégyszeresére emelkedik, és öt évvel később is ötszörös szinten marad.

A díjazás évében a megtekintések száma több mint tizennégyszeresére emelkedik, és öt évvel később is ötszörös szinten marad. Oscar-díj: Az Oscar-díjasok iránti figyelem legfeljebb 110 százalékkal gyarapodik, nemzetközi ismertségük pedig maximum 86 százalékkal nő.

Az Oscar-díjasok iránti figyelem legfeljebb 110 százalékkal gyarapodik, nemzetközi ismertségük pedig maximum 86 százalékkal nő. Halálesetek: Egy híresség halála után az életrajzi megtekintések átlagosan 181 százalékkal ugranak meg. Bár az azonnali figyelem pár év alatt elenyészik, az elhunyt nemzetközi ismertsége öt év múltán is 50 százalékkal meghaladja a korábbi szintet. A helyi érdeklődés iránta viszont csak rövid időre és ennél mérsékeltebben, kb. 23 százalékkal nőtt.

Versenyfutás a mesterséges intelligenciával

A szakemberek hangsúlyozzák: a kutatás az információkeresés azon korszakát dokumentálja, mielőtt az emberi érdeklődés végleg eltolódott volna a mesterséges intelligencia által vezérelt világ felé. Szerintük egy olyan új korszak kapujában állunk, ahol az algoritmusok nemcsak azt befolyásolják, milyen információk jutnak el hozzánk, hanem azt is alakíthatják, hogy mire emlékeznek a társadalmak.