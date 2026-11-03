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Meglepő titkot tárt fel a magyar egyetem: ezért emlékezünk jobban a saját hírességeinkre, mint a világsztárokra

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Nemzetközi kutatásban vizsgálták a kollektív emlékezet működését: a Budapesti Corvinus Egyetem részvételével lefolytatott elemzésből kiderült, miért csatol vissza az agyunk sokkal gyorsabban a magyar történelmi alakokra, színészekre és közismert szereplőkre, mint a külföldi hírességekre.

Balázs D. Attila
2026. 11. 03. 9:05
Meglepő titkot tárt fel a magyar egyetem: ezért emlékezünk jobban a saját hírességeinkre, mint a világsztárokra
Budapesti Corvinus Egyetem, E épület Fotó: Mudra László Forrás: Budapesti Corvinus Egyetem
Elinor Ostrom, a közgazdaságtani Nobel-emlékdíj első női kitüntetettje Fotó: Prolineserver 2010, Wikipedia/Wikimedia Commons

A számok magukért beszélnek:

  • Nobel-díj: A díjazás évében a megtekintések száma több mint tizennégyszeresére emelkedik, és öt évvel később is ötszörös szinten marad.
  • Oscar-díj: Az Oscar-díjasok iránti figyelem legfeljebb 110 százalékkal gyarapodik, nemzetközi ismertségük pedig maximum 86 százalékkal nő.
  • Halálesetek: Egy híresség halála után az életrajzi megtekintések átlagosan 181 százalékkal ugranak meg. Bár az azonnali figyelem pár év alatt elenyészik, az elhunyt nemzetközi ismertsége öt év múltán is 50 százalékkal meghaladja a korábbi szintet. A helyi érdeklődés iránta viszont csak rövid időre és ennél mérsékeltebben, kb. 23 százalékkal nőtt.

Versenyfutás a mesterséges intelligenciával

A szakemberek hangsúlyozzák: a kutatás az információkeresés azon korszakát dokumentálja, mielőtt az emberi érdeklődés végleg eltolódott volna a mesterséges intelligencia által vezérelt világ felé. Szerintük egy olyan új korszak kapujában állunk, ahol az algoritmusok nemcsak azt befolyásolják, milyen információk jutnak el hozzánk, hanem azt is alakíthatják, hogy mire emlékeznek a társadalmak.

A Budapesti Corvinus Egyetem Magyarország vezető egyeteme az üzleti, gazdasági és társadalomtudományi képzések területén. Az intézményben jelenleg mintegy 8000 hallgató tanul, köztük 2000-en nemzetközi diákok. Az intézmény világszerte 170 partneregyetemmel ápol szoros kapcsolatot és rendszeresen ér el előkelő helyezést a nemzetközi felsőoktatási rangsorban: ez az egyetlen olyan magyarországi egyetem a gazdaságtudományok területén, amely elnyerte az ún. három koronát és ezzel a világ gazdasági felsőoktatásának top 1%-ába tartozik.

 

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