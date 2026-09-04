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Elhunyt a Transylvania és a Gadjo Dilo filmek világhírű rendezője

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Elhunyt Tony Gatlif algériai születésű, roma származású francia filmrendező, forgatókönyvíró, zeneszerző és producer, a cigány kultúrát és a hozzá kapcsolódó zenei világot különleges érzékenységgel bemutató alkotó, aki Erdélyben is otthonosan mozgott. A 77 éves filmes halálhírét magyar pályatársa és barátja, a nagyváradi származású Bereczki Csaba filmrendező-producer osztotta meg közösségi oldalán.

Balázs D. Attila
2026. 09. 04. 14:30
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Algírtól Párizsig


Tony Gatlif 1948. szeptember 10-én született Algírban Michel Dahmani néven. Kabil apától és cigány származású anyától származott. Az algériai háború időszakát követően, 1960-ban érkezett Franciaországba, ahol később a színészet felől közelített a film világához.

Sajátos élettapasztalatai későbbi filmjeiben is visszaköszöntek: alkotásaiban rendszeresen jelentek meg a társadalom peremére szorult emberek, az utazás, a szabadságkeresés, valamint a különböző kultúrák találkozásának kérdései.


Gatlif első játékfilmje, a La Tête en ruines 1975-ben készült. A rendező ezt követően fokozatosan alakította ki azt a jellegzetes filmes világot, amelyben a történet és a zene szorosan összetartozott. Filmjeinek jelentős részében maga is közreműködött forgatókönyvíróként és zeneszerzőként.


Bolyongás Cannes felé


Pályájának egyik legfontosabb állomása az 1993-ban bemutatott Latcho Drom volt. A film a roma közösségek zenei és kulturális világán keresztül vezet végig különböző országokon, Indiától Európáig. Gatlif számára a zene nem pusztán kísérőelem volt: munkásságának egyik meghatározó alkotóelemeként tekintett rá.
A nemzetközi ismertséget azonban mindenekelőtt az 1997-es Gadjo Dilo – A bolond idegen hozta meg számára. A film egy fiatal francia férfi romániai utazását mutatja be, aki egy eltűnt énekesnőt keres, és végül egy roma közösségben találja magát. A főszereplőt Romain Duris alakította, partnere Rona Hartner volt. A film jelentős része Erdélyben készült, és a történetben a zene, a nyelv és az egymás mellett élő kultúrák találkozása egyaránt fontos szerepet kapott.

A Gadjo Dilo a locarnói filmfesztiválon több díjat is elnyert, Rona Hartner pedig a legjobb női alakítás díját kapta. Gatlif filmzenéjét később César-díjjal is elismerték.

Tony Gatlif pályájának legnagyobb szakmai elismerését a 2004-ben bemutatott Exils hozta el. A Romain Duris és Lubna Azabal főszereplésével készült film története Franciaországból Spanyolországon át Algériába vezet, vagyis részben maga is azt az utat járja be, amelyet Gatlif egész életében visszatérő témaként vizsgált: a száműzetés, az otthonkeresés és a kulturális határok kérdését.


Andalúzia és Erdély


Gatlif filmjeiben gyakran visszatérő elem volt az úton levés. A Bereczki Csaba által is megemlített Vengo 2000-ben az andalúz flamenco világába vezette el a nézőket, miközben a rendező ismét nagy hangsúlyt helyezett a zenére és a táncra. A filmben Antonio Canales világhírű flamenco-táncos is szerepelt.

A Transylvania filmplakátja

A magyar közönség számára különösen érdekes lehet a 2006-os Transylvania, amelyben Palya Bea is szerepet kapott. 

A film története egy Erdélybe érkező nő útját követi, miközben Gatlif ismét a kelet-európai, illetve roma kultúra, a zene és a határvidékek világát állította középpontba. A film a 59. cannes-i filmfesztiválon szerepelt, és Gatlif tizenötödik nagyjátékfilmje volt.
A rendező későbbi munkái között olyan alkotások szerepelnek, mint a Liberté, amely a franciaországi roma internálások történetével foglalkozott, a Geronimo, a görögországi gazdasági és menekültválságot is érintő Djam, valamint a 2021-es Tom Medina. Legutóbbi filmje, az Ange, 2025-ben készült.

 

 

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