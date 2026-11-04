Nyolcvan év után került elő a Nemzeti Múzeum elveszettnek hitt ókori kincse

Apolló a zene hatása alatt

A görög mitológiában Apolló a rendet, a ragyogó értelmet és a művészeteket testesíti meg. A most azonosított szobor a hellenisztikus kortól népszerű Apolló Citharoedus, vagyis a kitharán játszó Apolló ábrázolási típusát követi. Felemelt bal karjával egykor a hangszert, leengedett jobb kezével pedig a pengetőt tartotta. A múzeum leírása szerint az alak nem egyszerűen zenélés közben jelenik meg: azt a pillanatot örökíti meg, amikor Apolló már befejezte az előadását, de még teljesen a zene hatása alatt áll. Húros hangszere a harmóniát, a mértéket és a civilizációt jelképezte, szembeállítva a dionüszoszi világ zabolátlanabb, ösztönösebb oldalával. A közepes méretű ókori bronzszobrok ritkaságnak számítottak, mivel elkészítésük rendkívül költséges volt.

Az újraazonosított alkotás egykor egy római városi ház vagy vidéki villa reprezentatív terét, esetleg kertjét vagy díszkútját ékesíthette.

Egy hónapig látható a Nemzeti Múzeumban

A szobrot november 4-én mutatták be a nagyközönségnek A Hónap Kincse kamarakiállítás-sorozat részeként. A megnyitón Dr. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója mondott köszöntőt, a kiállítást Dr. Bartus Dávid, az ELTE Bölcsészettudományi Karának dékánja nyitotta meg. A műtárgyat Mráv Zsolt, a múzeum Régészeti Tárának főosztályvezetője és a tárlat kurátora mutatta be.