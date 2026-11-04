Rendkívüli

Az ügynökaktákkal pörgött ma tovább az abszolút filmszínház, közben csendben a kormány is ülésezett

Nyolcvan év után került elő a Nemzeti Múzeum elveszettnek hitt ókori kincse

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Nyolcvan év után ismét a nagyközönség elé került egy elveszettnek hitt ókori műtárgy. A különleges ókori bronzszoborról sokáig senki sem tudta, hogy egykor a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti kiállításának kiemelt darabja volt: az 1961-es leltárkönyvben már egy 19. század közepéről származó, ismeretlen eredetű „patikaszoborként” szerepelt. Restaurátorok és régészek vizsgálatai vezettek el a felismeréshez, hogy valójában egy, a második világháború idején eltűnt Apolló-szoborról van szó. A műtárgyat november 4-én, A Hónap Kincse kamarakiállítás-sorozat részeként mutatták be újra.

Ménes Márta
2026. 11. 04. 19:00
Nyolcvan év után került elő a Nemzeti Múzeum elveszettnek hitt ókori kincse
Nyolcvan év után került elő a Nemzeti Múzeum elveszettnek hitt ókori kincse Fotó: Schumy Csaba

Apolló a zene hatása alatt

A görög mitológiában Apolló a rendet, a ragyogó értelmet és a művészeteket testesíti meg. A most azonosított szobor a hellenisztikus kortól népszerű Apolló Citharoedus, vagyis a kitharán játszó Apolló ábrázolási típusát követi. Felemelt bal karjával egykor a hangszert, leengedett jobb kezével pedig a pengetőt tartotta. A múzeum leírása szerint az alak nem egyszerűen zenélés közben jelenik meg: azt a pillanatot örökíti meg, amikor Apolló már befejezte az előadását, de még teljesen a zene hatása alatt áll. Húros hangszere a harmóniát, a mértéket és a civilizációt jelképezte, szembeállítva a dionüszoszi világ zabolátlanabb, ösztönösebb oldalával. A közepes méretű ókori bronzszobrok ritkaságnak számítottak, mivel elkészítésük rendkívül költséges volt. 

Az újraazonosított alkotás egykor egy római városi ház vagy vidéki villa reprezentatív terét, esetleg kertjét vagy díszkútját ékesíthette.

Egy hónapig látható a Nemzeti Múzeumban

A szobrot november 4-én mutatták be a nagyközönségnek A Hónap Kincse kamarakiállítás-sorozat részeként. A megnyitón Dr. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója mondott köszöntőt, a kiállítást Dr. Bartus Dávid, az ELTE Bölcsészettudományi Karának dékánja nyitotta meg. A műtárgyat Mráv Zsolt, a múzeum Régészeti Tárának főosztályvezetője és a tárlat kurátora mutatta be.

Az ókori Apolló-szobor november 4-től egy hónapon át tekinthető meg a Magyar Nemzeti Múzeum Kelet és Nyugat határán című állandó régészeti kiállításának 6-os termében.

 

Magyar Nemzeti MúzeumApollószoborSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Yann Caspar
idezojelekfranciaország

Franciaországban már a baloldal által mozgósítható erők főpróbája zajlik, így készülnek Le Pen esetleges győzelmére

Yann Caspar avatarja

Ami az elmúlt időszakban Franciaországban történik, jóval több egy egyszerű társadalmi mozgalomnál.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu