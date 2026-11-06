Kilencven éves az a könyv, amely halinakötésbe zárta a székely havasok világát

A halinaborítású kötetek ma is keresettek

Az 1936-os Révai-kiadás nemcsak tartalma, hanem külseje miatt is figyelemre méltó. A Nyírő-köteteket a kiadó jellegzetes, festett halinaborítással is forgalomba hozta. A durvább szövésű textilanyagból készült, egyedi rajzolatú kötés a korszak magyar könyvkultúrájának különleges darabjává vált. A Havasok könyve Révai-kiadásának borítóját a fiatal Enyvvári Herbert tervezte.

A halinás példányok ma is felbukkannak az antikváriumokban és a könyvárveréseken, gyűjtői értéküket pedig nemcsak ritkaságuk, hanem sajátos külsejük és persze állapotuk is növeli. Ha az adott példány esetleg az író autográf aláírását is rejti, az már igazi főnyeremény.

Nyírő művei a második világháború után hosszú időre eltűntek a magyarországi könyvkiadásból. Az emigrációba kényszerült írót politikai szerepvállalása miatt megbélyegezték, műveit pedig a kommunista kultúrpolitika gyakorlatilag indexre tette. Az életmű újbóli kiadása csak a rendszerváltoztatás idején indulhatott meg.