Kilencven éves az a könyv, amely halinakötésbe zárta a székely havasok világát

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Az erdélyi magyar irodalom egyik legjelentősebb természet- és emberábrázoló prózai alkotása, a Havasok könyve nem egyszerűen a székely havasok lakóinak mindennapjait örökíti meg: egy sajátos, mára nagyrészt eltűnt életformát is megőriz. Nyírő József történeteiből Szőts István világhírű filmet készített, az író életművét azonban a kommunista diktatúra évtizedekre száműzte a magyar könyvkiadásból.

Balázs D. Attila
2026. 11. 06. 5:20
Nyirő-művek halina kötésben
Nyirő-művek halina kötésben Forrás: Galeria Savaria

A halinaborítású kötetek ma is keresettek

Az 1936-os Révai-kiadás nemcsak tartalma, hanem külseje miatt is figyelemre méltó. A Nyírő-köteteket a kiadó jellegzetes, festett halinaborítással is forgalomba hozta. A durvább szövésű textilanyagból készült, egyedi rajzolatú kötés a korszak magyar könyvkultúrájának különleges darabjává vált. A Havasok könyve Révai-kiadásának borítóját a fiatal Enyvvári Herbert tervezte. 

A halinás példányok ma is felbukkannak az antikváriumokban és a könyvárveréseken, gyűjtői értéküket pedig nemcsak ritkaságuk, hanem sajátos külsejük és persze állapotuk is növeli. Ha az adott példány esetleg az író autográf aláírását is rejti, az már igazi főnyeremény.

Nyírő művei a második világháború után hosszú időre eltűntek a magyarországi könyvkiadásból. Az emigrációba kényszerült írót politikai szerepvállalása miatt megbélyegezték, műveit pedig a kommunista kultúrpolitika gyakorlatilag indexre tette. Az életmű újbóli kiadása csak a rendszerváltoztatás idején indulhatott meg.

 

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