Ókori istenek, betyárok és elfeledett dallamok – különleges műsorral érkezik Berecz András

Népmesék, dalok és történetek

Berecz András évtizedek óta a magyar népi kultúra egyik legismertebb közvetítője. A Kossuth-díjas mesemondó, énekes és fotográfus előadásain a népmesék, a dalok és a személyes történetek természetes egységet alkotnak. Munkásságában különösen nagy szerepet kap az élőszavas mesemondás hagyományának megőrzése.

Gyűjtőútjai során számos mesét és éneket ismert meg, amelyeket később sajátos előadásmódjával tett ismertté a közönség előtt. Bár neve elsősorban a magyar néphagyományhoz kötődik, érdeklődése más népek kultúrájára is kiterjed.

A görög műsor ezért szervesen illeszkedik ahhoz a szemlélethez, amely egész pályáját meghatározza: a régi történeteket és dallamokat nem múzeumi emlékként, hanem ma is megszólaltatható, élő hagyományként mutatja be. A Síp és lant estjén az ókori mítoszok és a huszadik század elején rögzített népdalok találkozása azt is érzékelteti, milyen sokféle formában maradhat meg egy közösség kulturális emlékezete.