Ókori istenek, betyárok és elfeledett dallamok – különleges műsorral érkezik Berecz András

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Az ókori görög mítoszok és a több mint százéves népdalok világába kalauzolja a közönséget Berecz András november harmadikán a Magyar Zene Házában. A Kossuth-díjas mesemondó és énekes Síp és lant című estjén a történetek mellett élő muzsika és tánc is helyet kap.

Viland Gabriella
2026. 11. 03. 4:50
Ókori istenek, betyárok és elfeledett dallamok – különleges műsorral érkezik Berecz András
Berecz András Kossuth-díjas ének- és mesemondó, fotográfus és műfordító Fotó: Katona Vanda

Népmesék, dalok és történetek

Berecz András évtizedek óta a magyar népi kultúra egyik legismertebb közvetítője. A Kossuth-díjas mesemondó, énekes és fotográfus előadásain a népmesék, a dalok és a személyes történetek természetes egységet alkotnak. Munkásságában különösen nagy szerepet kap az élőszavas mesemondás hagyományának megőrzése. 

Gyűjtőútjai során számos mesét és éneket ismert meg, amelyeket később sajátos előadásmódjával tett ismertté a közönség előtt. Bár neve elsősorban a magyar néphagyományhoz kötődik, érdeklődése más népek kultúrájára is kiterjed. 

A görög műsor ezért szervesen illeszkedik ahhoz a szemlélethez, amely egész pályáját meghatározza: a régi történeteket és dallamokat nem múzeumi emlékként, hanem ma is megszólaltatható, élő hagyományként mutatja be. A Síp és lant estjén az ókori mítoszok és a huszadik század elején rögzített népdalok találkozása azt is érzékelteti, milyen sokféle formában maradhat meg egy közösség kulturális emlékezete.

Arisztotelésztől a görög népmesékig

A koncert alcíme Tisztelet Arisztotelésznek, ami a műsor gondolati hátterére is utal. Az előadás a zene természetét járja körül, ám filozófiai értekezés helyett mesékkel, dalokkal és táncokkal közelít a kérdéshez. Az összeállításban az ókori történetek és a későbbi népi elbeszélések egymás mellé kerülnek. A megbüntetett Antiopé története például egy börtönre ítélt Eleni sorsával találkozik, miközben a mitológiai világ szereplői a hétköznapi emberek történeteivel kerülnek kapcsolatba. Az est képzőművészeti utalásokban is gazdag: az ókori görög vázák és amforák mellett Giorgione, Tiziano, Botticelli és Caravaggio alkotásai is kapcsolódnak a műsorhoz.

Berecz András mellett Eredics Dávid klarinéton, P. Szabó Dániel cimbalmon, Smuk Tamás pedig dobokon működik közre. A táncokat Appelshoffer János és Berecz István mutatja be.

A Síp és lant – Berecz András görög műsora november harmadikán, kedden 19.30-kor kezdődik a Magyar Zene Háza koncerttermében. Az előadás várhatóan 20.45-ig tart.

 

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