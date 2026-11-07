„Nagyot vágott maga alatt a fán a null kilométeres, egyszemélyes új vezetés” – Ókovács Szilveszter elárulta, mi lesz a következő lépésük
„Sikerült kidobni az Operából azt az embert is, aki egyedül képes lett volna a lefejezett Háznak valamiféle koordinált munkáját megvalósítani” – írta Facebook-bejegyzésében Ókovács Szilveszter. A korábbi főigazgató szerint helyettese pótolhatatlan szakember volt, menesztését pedig súlyos hibának tartja. Bejegyzését egy rövid, határozott kijelentéssel zárta: „Perelünk.”
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