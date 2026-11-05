Trianontól 56-ig: így küzdött a fennmaradásért az Őrvidék elfeledett magyarsága, amely segítő jobbot nyújtott a legnehezebb időkben is

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Milyen történelmi folyamatok formálták a Trianonban elszakított őrvidéki magyarság sorsát, és miként változott a létszámuk, helyzetük, identitásuk az évtizedek során? Dr. Baumgartner Gerhard történész november 10-i rendhagyó előadásban válaszol e kérdéskörre a soproni Őrvidék Házban.

Balázs D. Attila
2026. 11. 05. 12:16
Trianontól 56-ig: így küzdött a fennmaradásért az Őrvidék elfeledett magyarsága, amely segítő jobbot nyújtott a legnehezebb időkben is

1984 és 1989 között az ORF Burgenland magyar nyelvű rádióműsorainak felelős szerkesztője, 1991-től 2011-ig ugyanitt a magyar nyelvű televíziós műsor szerkesztője volt. Része volt az Adj’ Isten, magyarok! című televíziós műsor kialakításában. Mindeközben tanított gimnáziumban és egyetemen, illetve workshopokat és konferenciákat szervezett, álnéven verseket írt. Munkássága és előadásai kulcsfontosságúak abban, hogy ez a sajátos sorsú, határon túli magyar közösség megőrizze történelmi emlékezetét és helyét a nemzeti köztudatban.

A Rólunk.at nevű őrvidéki hírportálnak korábban azt nyilatkozta a jeles történész, hogy fiatal korában még megközelítőleg 10 ezer magyar élt Burgenlandban, de mára a helyzet megváltozott: 

Mi akkor nagyon keveset tudtunk a magyar történelemről, az iskolában nem tanultunk Trianonról vagy a magyar irodalomról. Most évente több ezren költöznek át Magyarországról, 100.000 körüli lehet a magyar lakosság száma

 – jelezte.

 

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