Meghalt az Oscar-díjas filmrendező, felesége talált rá

Chiléből indult, Hollywoodig jutott

Sebastián Lelio 1974-ben született az argentínai Mendozában. Édesanyjával kétéves korában költözött Chilébe, ahol később újságírást tanult, majd a Chilei Filmművészeti Iskolában folytatta tanulmányait. Pályáját rövidfilmekkel és dokumentumfilmes munkákkal kezdte, első nagyjátékfilmjét, A szent család (La sagrada familia) című alkotást 2005-ben mutatták be. Ezt követte a Navidad 2009-ben, majd A tigris éve (El año del tigre) 2011-ben. Nemzetközi ismertségét végül a Gloria és az Egy fantasztikus nő hozta meg.

Egy új film forgatása közben halt meg

A rendező halálakor már következő filmjén dolgozott: szeptemberben kezdte forgatni Alejandro Zambra Poeta chileno című regényének adaptációját. A történet egy mostohaapa és nevelt fia kapcsolatát állítja középpontba, és a családi kötelékek mellett a férfiszerepek, a szerelem és az irodalom kérdéseit is vizsgálja. A forgatás Lelio halálával félbeszakadt, a produkció további sorsáról egyelőre nem közöltek részleteket.