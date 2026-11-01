Négy évtizede jelent meg a Roxette debütáló albuma
Negyven évvel ezelőtt, 1986-ban jelent meg a svéd Roxette együttes debütáló stúdióalbuma, a Pearls of Passion. A Per Gessle és a 2019-ben elhunyt Marie Fredriksson alkotta pop-rock duó ezzel a lemezzel rakta le annak a pályafutásnak az alapjait, amely a következő évtizedben a nemzetközi popzene élvonalába repítette a zenekart.
A lemez örökségét jelzi, hogy dalai a későbbiekben is elkísérték a zenekart. A Soul Deep újragondolt változata felkerült a Joyride CD-kiadására, a So Far Away akusztikus változata pedig az 1992-es Tourism album része lett. A lemez nemzetközi terjesztése végül 1997-ben, az első CD-s remasterelt kiadással valósult meg, amellyel a korong globális eladásai meghaladták a 800 ezer példányt.
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