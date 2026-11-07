Fontos bejelentést tett a Bon-Bon alapítója: Szolnoki Péter halála után új néven folytatja a produkció
Szolnoki Péter halála után új fejezet kezdődik a Bon-Bon történetében. Török Tamás, az együttes másik alapító tagja úgy döntött, hogy a zenekar dalait új formában viszi tovább: a jövőben Bon-Bon & Friends néven állnak színpadra. A változásról közösségi oldalán tájékoztatta a rajongókat.
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