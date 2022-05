Szótárcsere

Igen nagy tehetség kell ahhoz, hogy olyan módon ígérjen reformokat a zúgolódó alkalmazottaknak, hogy a vállalat tulajdonosát se haragítsa magára. Persze máshonnan is jöttek szavazók Macron táborába, a maradék szocialisták és konzervatívok, a zöldek mind-mind az államfőre adták le a szavazatukat. Be is jött neki ez az őrületes véghajrá, nagy fölénnyel verte Le Pent.

A Nemzeti Tömörülést bizonyára megrázta, hogy jelöltjének másodjára sem sikerült bevennie az elnöki palotát. Ám az első letaglózó órák után megváltozott a tagok hangulata. A politikai paletta jobb széléről indulva jelöltjük a második körben eddig még sohasem látott eredményt ért el, negyven százalék felett szavaztak rá. Ez történelmi siker.

A szuverenista Marine legalábbis megrepesztette a fölötte lévő üvegfalat. A rá szavazó 41,5 százalékot nem lehet egy legyintéssel leszélsőjobboldalazni. Beért az ördögtelenítés: ma már fiatal aktivisták és nem bőrfejűek állnak ki kampányolni Le Pen mellett, ez a tömörülés már nem az öreg fasiszták pártja. Nem „ciki” vállalni a nemzeti elkötelezettséget.

Főleg vidéken aratott sikert Marine Le Pen, nemcsak a kétkezi munkások és mezőgazdasági dolgozók szavaztak rá, hanem kisvárosok vállalkozói rétege is. Nem hangoztatja az Európai Unióból való francia kilépés gondolatát, de ő lép fel Brüsszellel szemben, ha a francia jogok védelméről van szó. Sőt láss csodát: a tengerentúlon, a volt gyarmatokon a második fordulóban hatvan százalék feletti eredményt ért el Le Pen.

Köszönhette ezt nemcsak annak, hogy „szótárt” váltott, és nem az első számú témája a bevándorlás. Ma már nem ő áll a jobboldal szélén, hanem Éric Zemmour, aki – ha kell – keményen ostorozza az iszlámhívőket. Az elnökjelölt szerint mostantól ők adják az ellenzék vezető erejét. Ám ehhez a június közepi parlamenti választásokon meg kellene ismételni a vasárnapi sikert. Ez igen nehéz lesz, ugyanis a francia parlamenti választási rendszerben lehetőség van arra, hogy alkalmi szövetségkötésekkel kiszorítsák jelöltjei többségét.

Ha Le Pen nem szerzi meg az Élysée kulcsát, akkor felhagy a politikával – Párizsban ez terjedt el a második forduló előtt. „Ötvenhárom évesen nyugdíjba? – újságírói unszolásra így fakadt ki pártjának egyik vezetője. – Hát ez a legjobb kor egy politikus számára!” És van még egy előnye a maradásnak: 2027-ben Macron már nem pályázhat az elnökségre.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök támogatóival ünnepel Párizsban 2022. április 24-én, miután a szavazófülkékből kilépők megkérdezésén alapuló felmérések alapján ő nyerte meg a francia elnökválasztás második fordulóját, győzelmet aratva jobboldali szuverenista kihívója, Marine Le Pen felett (Fotó: MTI/AP/Christophe Ena)