Világjárás Horvátországtól a Kaukázuson át Pakisztánig + képgaléria

Tóth Péter: Eredetileg egyedül szerettem volna utazni. Orvostechnikai eszközöket fejlesztő cégnél dolgoztam sales managerként, így sokat jártam a világot Európában, Ázsiában és Amerikában. De az üzleti tárgyalások mellett sosem volt lehetőségem igazán végiglátogatni az adott várost, országot. Amikor időm engedte, persze kiosontam, és lefényképeztem minden látnivalót, embereket, fűt, fát, bogarat. A kamerával való bánásmód megtanulásához két út vezet: az egyik, ha egy témát akar valaki megvalósítani, és ehhez megy el bizonyos helyekre, addig dolgozik, amíg jó nem lesz; vagy mindent megfigyel, megörökít, és így ismerkedik a fényekkel, a szükséges beállításokkal. Én az utóbbit választottam. Ez is vezetett oda, hogy eldöntsem, mindezt a világ körül szeretném csinálni. Két évig gyűjtöttem az útra, először Ausztrália és Új-Zéland lett volna a cél, de közbejött a Covid, így végül egy lakóautó lett a megoldás, és a keleti útirány. A tervezés idején találkoztunk Cilivel, akinek rögtön megtetszett a tervem, és csatlakozni akart, ez először nem volt ilyen egyszerű, de végül is most már két éve vagyunk úton, jelenleg épp a Himalája lábánál.

Fazekas Cecília: Peti az első randinkon mesélt a tervéről, amely rögtön magával ragadott. Én beszerző-logisztikus voltam korábban, és szerettem utazni. Nagyon kevés szabadságom volt, mindig maradtam volna tovább, hogy jobban elmélyedhessek a helyi szokásokban és kultúrában, így az első pillanattól kezdve szerettem volna részt venni ezen az úton.

Horvátország volt az első állomásunk két éve szeptemberben, erre egyfajta nyaralásként emlékszünk vissza, aztán elindultunk Montenegrón, Albánián, Észak-Macedónián és Bulgárián át Görög-, majd Törökországba. Az első nyarat a Kaukázusban töltöttük, Grúziában túráztunk. Majd Örményországon, iraki Kurdisztánon és Irakon keresztül jutottunk el a pakisztáni barangolásig.

A tervek szerint India következik az új évben, illetve Nepál, Srí Lanka és esetleg Banglades.

Lugas: Sok digitális nomád meséli, hogy nem egyszerű kilépni az alkalmazotti létből. Önöknek mennyire volt nehéz a váltás?

Tóth Péter: A legtöbb nomád úgy kezd el utazni és közben dolgozni, hogy van bizonyos szakmája, amelyet a világ bármely pontjáról el tud végezni. Nálunk ez máshogy alakult. Cili hobbifotós volt, én pedig csak dokumentálni akartam az utunkat filmen is, ezért kezdtem el videózást tanulni. Aztán jött az ötlet, hogy dolgozhatnánk hotelekkel. Kezdetben e-mailben senki nem válaszolt, de miután Albániában sikerült egy szállodával megegyezni az első hivatalos imázsfilmről, megtörtént az áttörés. Ma már ott tartunk, hogy egy éve biztosan nem fizettünk szállásért. A lakóautós napjainkba változatosságot hozva állunk meg butikhotelekben fotós, filmes együttműködés keretében. Más brandekkel is dolgozunk, amelyekkel szintén barteralapú együttműködésekkel építettük fel a portfóliónkat. A különbség az átlagos nomádokhoz képest, hogy mi itt az út során váltunk profivá abban, amiből most élünk.

Fazekas Cecília: Ha ma megkérdezik tőlem, mi a munkám, azt válaszolom, fotós vagyok. Felnőve a családi utazások alatt hatalmas lelkesedéssel fényképeztem, de itt az út során tanultam meg azokat a fogásokat, amelyek nyomán ma fotósnak merem magam mondani. Például rengeteget segített, hogy a képeket rögtön aznap este feldolgoztam, így azonnal láttam, mit kellett volna másképp csinálni. Ez a tapasztalás alapján való tanulás.