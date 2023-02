Ingatlanokra utaztak az illegális idősotthonok működtetői

Meztelenül a kórteremben

Bács-Kiskun vármegyében az elmúlt években 11 ügyben folytattak hatósági ellenőrzést és eljárást közérdekű bejelentés alapján illegális idősotthonok ügyében. Csaknem minden esetben bebizonyosodott, hogy az otthonok nem rendelkeztek engedéllyel. A hivatal szerint a törvényszegő módon működő intézményeket azért nehéz kiszűrni, mivel többnyire félrevezető módon legálisnak tüntetik fel magukat. Lebukni akkor szoktak, ha valamit nagyon elrontanak. Az intézmények megtévesztett lakói ilyenkor jellemzően egy másik, engedéllyel rendelkező idősek otthonába kerülnek, kárigényüket polgári peres eljárásban érvényesíthetik.

A hetényegyházi nem egyedi eset. Egy kaposvári illegális idősotthonban még ágyhoz is kötötték a fizető lakókat, akiknek a gondozása során számos foglalkozási szabályt megszegett a tulajdonos. Itt két családi házba harminc-negyven idős személyt zsúfoltak be.

A mozgásképteleneknek nem biztosítottak betegágyat, emiatt rendszeresen leestek a földre, de a cukorbetegek sem kaptak diabéteszes étrendet, ami súlyos rosszulléthez vezetett. Végül a Covid miatt került lakat az intézményre, hiszen a hatóságok közérdekű bejelentés alapján járványügyi zárlat keretében kiüríthették azt.

A Somogy Vármegyei Főügyészség a Kaposvári ­Járásbíróságon szabadságvesztés kiszabására tett indítványt a vádiratban, kérve azt is, hogy a tulajdonost végleges hatállyal tiltsák el a foglalkozástól és a közügyektől.

Kemény kritika érte az egyik debreceni magánintézményt is. Itt főállásban csupán két ápoló dolgozott, akiknek főzniük, mosniuk, takarítaniuk, etetniük és fürdetniük is kellett. Nyáron biciklivel hordták az ételt a nyolcszáz méterre lévő fekvőbetegrészlegre. Diétás menüt nem készítettek, a cukorbeteg legfeljebb nem kapott cukros ételt. Ezenfelül az inzulin beadására előírt időpontokat sem tartották be, ami a cukorbetegek esetében rendkívül fontos.

Mivel nem volt légkondicionálás, nyáron volt olyan demens beteg, aki meztelenre vetkőzött, és éjjel lefeküdt a szoba közepére. Télen viszont konvektorral fűtöttek, ezért mindenki nyakig felöltözve járt-kelt az épületben.

Persze nem mindegyik otthonban bánnak rosszul az ellátottakkal. Akinek szerencséje van, és pénze is, akár műemlék kastélyba, exkluzív lakóparkba vagy luxuslakosztályba is beköltözhet öregkorában, ha egyedül marad, vagy a rokonai nem tudnak, esetleg nem akarnak róla gondoskodni. A kínálat változatos a fenntartó tekintetében is. Az Idosekoldala.hu-n bejelentkezés után több mint tizenháromezer szociális otthon közül lehet válogatni. Nagy részük külföldi állampolgárokat is fogad. A nemesbüki Életfa Idősek Otthonának például német és angol nyelvterületről érkező nyugdíjasok alkotják a célcsoportját.

Bár a közhiedelem szerint illegális otthonok épp azért létesülnek, mert a legális intézmények befogadókészsége szűkös, az Idosekotthonakereso.hu gyűjtőportál alapján a cikk írása idején 249 szabad férőhely volt az országban. A Nyugdijasotthon.hu oldalról az is kiderült, hogy egy hónapon belül több vidéki intézménybe is be lehet költözni. Aki a külföldieket részesíti előnyben, az is talál magának közvetítők segítségével megfelelő befogadót.

Látszólagos megoldások

A magyar szolgáltatások minőségét a német, az osztrák és az angol közvetítőcégek is értékelik. A Beste Altenheime müncheni portál kiemeli: Magyarországon számos olyan modern idősotthon működik, amely németországi betegekre specializálódott. Ezek jól felszereltek, általában mindegyikben van szauna, úszómedence és konditerem, a személyzet beszél németül, angolul, mégis a legolcsóbbak közé tartoznak Európában.

Jogos a kérdés, hogy amennyiben ilyen „színes és gazdag” a kínálat, hogyan kerülnek a segítségre szoruló idős emberek kritikus körülmények közé. A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya szerint ennek az a legfőbb oka, hogy váratlan helyzetben nincs idő kellő körültekintéssel dönteni.

Ezt kihasználva jelennek meg az engedély nélküli szolgáltatást nyújtók, akik azonnali ellátást ígérnek, és ezzel látszólag megoldást kínálnak.

Pedig könnyű ellenőrizni azt, hogy az idősotthon törvényesen működik-e, ugyanis a hatósági tanúsítványt, amely igazolja, hogy az intézmény megfelel az elvárásoknak, olyan helyre köteles kihelyezni a szolgáltató, amely bárki által hozzáférhető. Az okmánynak tartalmaznia kell az illetékes kormányhivatal fejlécét, a hatóság aláírását és bélyegzőlenyomatát, a működtető adatait, valamint az engedélyezett szolgáltatás megnevezését. Gyanúra adhat okot, ha a szociális szolgáltatást nyújtó az ellátott teljes jövedelmére tart igényt, megállapodás helyett gondozási, bérleti, albérleti vagy más elnevezésű szerződést kíván vele kötni.



Borítókép: Akinek szerencséje van, és pénze is, akár műemlék kastélyba, exkluzív lakóparkba vagy luxuslakosztályba is beköltözhet öregkorában (Fotó: Metropol/Máté Krisztián)