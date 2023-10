Ezért uralja a világot az angol

Harmadrészben az angolt mint idegen nyelvet tanulók és beszélők említendők meg körülbelül 70 országban. A Meyers-Scotton-hógolyóeffektus szerint minél többen tanulnak egy nyelvet, az annál hasznosabbá válik, és minél hasznosabb ez a nyelv, annál többen akarják megtanulni. Medgyes Péter egy tanulmányában számadatokkal is szolgál. A világon az angol a leggyakrabban használt nyelv, 373 millióan használják anyanyelvként, viszont 1 milliárd 80 millióan, azaz háromszor annyian második nyelvként. A mandarin, kínai nyelv esetében ez éppen fordítva van: az anyanyelvűek vannak döntő többségben, 929 millióan, és 198 millió embernek a második nyelve. A sorrendben ezután következik a hindi, a spanyol és a francia. Nagyon szemléletes adat, hogy a világ lakosságának több mint a fele 23 nyelven osztozik, tehát nagyon sok a kis nyelv.

Vajon jó-e az, hogy az angol nyelv bizonyos értelemben megszünteti a bábeli zűrzavart?

Egyrészt igen, az angol nyelvű Ethnologue Languages of the World. 25. kiadása szerint a világ lakossága jelenleg 7151 élő nyelven beszél. Nyilvánvalóan a kölcsönös megértés nagyszerű eszköze az angol nyelv. Ugyanakkor költséghatékony is, mivel nem kell tolmácsolni, fordítani, bár manapság már a gépi fordítások is egyre hatékonyabbak.