Top-rongy, Túrva jó és Hová tűnt Sanyi?

További elnevezések még, amelyek a turkáló általános elnevezésből indulnak ki: Turi butik, Ruhatúró bolt, Divattúró ruhabolt, Tuti turi, Túrhatod, Túró Ruci! Ez utóbbi elnevezéshez hozzájárult a közkedvelt Túró Rudi, a fehér alapon piros betűkkel készült felirat is ezt támasztja alá! A Turkesztán nem közép-ázsiai régióként értendő. A kajálda, gombócda, palacsintázda, másolda sorába illeszkedik be a Túroda. Móricz lehet a kedvence annak a tulajdonosnak, aki a Turi muri nevet adta az üzletének. A Túrva jó üzletnév erősen áthallásos, de azért biztos jó üzlet. A Rongyász üzletnév esetében az -ász képzőt használta fel a névadó, de valószínűleg arra is gondolhatott, hogy az ő üzlete az ász. Alliteráló fantázianév a Potom Panna.

Jó játék a szójáték?

Jó, ha egy-egy ötletes nevet meg kell fejteniük az embereknek, azonban ez időnként szinte lehetetlen. A Hová tűnt Sanyi élelmiszerbolt, reggeliző és kávézó nevének a magyarázatát a tulajdonosok közzétették, íme: „Sanyi nyugdíjba ment. Mi vettük meg a boltot. Sokáig gondolkodtunk mi legyen a neve. Aztán jöttek Sanyi ismerősei és kérdezősködtek. Hová tűnt Sanyi? Na, végül így döntöttünk a blikkfangos név mellett!” Egyébként Urbán Sanyi mészárszéke volt korábban. Nagy királynak tartották, a nyírségi kolbászok legendás fejedelmének, a tőkehúsok és az élet császárának, a hurkák exarchájának.