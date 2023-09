Merülj el a kultúrában! erre buzdít Veszprém idei jelmondata, igaz, a tihanyi kompra festve kelt az emberben némi bizonytalanságot, hiszen éppen ott a legmélyebb a Balaton. Kodály ugyan kifogásolta a kultúr szót, de azért szépen él: kultúrpart, kultúrbisztró. Talán a Kodálytól való félelem (persze nem!) szülte a rövidítést: kultik (kultik mozi), kult (például: kultfilm), kultbisztró, kultkikötő, kultháló.

Koncert a 2022-es Tábor Fesztiválon (Forrás: taborfesztival.hu)

Fesztivál és nyelvújítás

A kulturális esemény manapság már inkább fesztivál, rövidítve feszt (ezt is biztos kifogásolta volna Kodály): MCC Feszt, Egerfeszt, Veszprémfeszt, ezzel a takarékos rövidítéssel a feszt utótaggá vált. De hagyományosan is használják a fesztivált: sétafesztivál, dinófesztivál, strand fesztivál, fatemplom fesztivál. Sőt a kultúr és a fesztivál össze is kapcsolható: kultúrfröccsfesztivál.

Nézzünk körül a kultúra különböző helyszínein!

A hagyományos kultúrház (bocsánat: művelődési ház), valamint a színház és a hangversenyterem után viszonylag hamar felbukkant a templom, majd a kápolna (kápolnatárlat), manapság pedig nincs olyan helyszín, ahol ne rendeznének kulturális eseményt: sufni, pajta (mesepajta), porta, kamra, udvar, nyárikert, gyárkert, malom.

Sőt: romantikus kulturális helyszín a rom; a romkocsma mintájára van romkoncert. Bárhol lehet színház: színházkert, utcaszínház, pajtaszínház, tűzszínház, víziszínház.

Ól- és szérűszínház egyelőre nincs. Ahogy fröccsöt is mindenhol és mindenkor lehet inni: fröccsterasz, fröccsudvar, fröccsgödör, fröccskert, fröccskertmozi, fröccstúra (sőt fröccsbiciklitúra, ezzel ugye hivatalból nem érthetünk egyet, egyébként igen), fröccsfutás, fröccsfesztivál, fröccsöntő, fröccsszombat.

Az EFOTT rövidítés eredetét ma már csak kevesen ismerik, így hangzik: Egyetemisták, Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója.

Mára azonban nagyrészt megszűntek a főiskolák, s a találkozó sem a turisztikáról szól, a rövidítés azonban maradt. Sőt erős a gyanúm, hogy a Pont ott parti, vagyis az egyetemi ponthatárok kihirdetésekor rendezett buli is mintha az EFOTT mintájára lett volna elnevezve, s az -ott mintha valamiféle utótag lenne. Bár lehet, hogy tévedek, és csak egy nem túl szerencsés szójáték: pont ott (vagyis nem itt van a pont, hanem ott, brr).

Lubickolhatunk a fesztiválokban

Ötletes megnevezésnek tűnik Zamárdi új rendezvényének neve: ZamJam, de használata nem egyszerű. Rövidítés: Zamárdi + jam. Utóbbinak az ide illő jelentése még nem érte el az idegen szavak szótárainak kritikus küszöbét. A jam (dzsem) darabos gyümölcsíz jelentés mellett ugyanis a jam sessionból rövidült jamnek (dzsemnek) van egy örömzene, spontán zene jelentése is. A kifejezés a dzsesszzene gyakorlatából származik, a koncertek végén jammelnek, azaz spontánul, saját örömükre zenélnek. A gyümölcsízt jelentő jam már magyaros formában írandó: dzsem, a zenei jam megmaradt angolosnak. Ez szerepel a ZamJam nevében is. Csakhogy kiejtési problémát jelent, mert a Zamárdi nevéből rövidült Zam semmiképpen sem „zem”, ahogy azt sokan ejtik, míg a jam természetesen nem „jam”, hanem dzsem, vagyis a szabályos kiejtés ez lenne: zamdzsem, ehelyett inkább ezt mondják: zemdzsem.

Bizony, nehéz nyelv a magyar!

A Művészetek Völgyében a völgybarátok lubickolhatnak a művészetekben és nevekben: a versudvarban, a társasjátékvölgyben, a művészetek zöldjében, a kenderkertben, s megszületett Kapolcs kistestvére: Kapolcska. Tarol a piknik. Etyeki, Lánchíd-piknik, Jutasi minipiknik mellett például anyanyelvi piknik is elkezdte járni az országot a legkisebb falutól Kapolcson keresztül a fővárosig. Önök is találkozhatnak vele.

Balázs Géza

Borítókép: A Sziget Fesztivál (Fotó: Bach Máté)