Csak a CIA ismerhette Lee Harvey Oswald rejtélyes múltját, bárhogy tagadták

Lee Harvey Oswald 1939-ben született New Orleansban. Két hónappal korábban meghalt az édesapja, amelyet egy érzelmileg és anyagilag is zűrzavaros gyerekkor követett. Oswald többször is kimaradt az iskolából, édesanyja pedig gyermekotthonba vitte. Ott pszichiáterek foglalkoztak vele, akik megállapították, hogy a kamaszfiú az átlagosnál értelmesebb és soha nem szakadt el a valóságtól. Vagyis Oswald nem mutatott elmebajra utaló jeleket, sem erőszakra való hajlamot, és inkább passzív személyiségként értékelték. Ez azért lényeges, mert a Warren-bizottság egyik fő célja volt kimutatni, hogy a néhai Lee Harvey Oswald egy érzelmileg gyenge, zavaros fejű személyiség volt. A bizonytalan kamaszkort lezárva Oswald 1956-ban belépett az amerikai tengerészgyalogsághoz, ahol többször tesztelték lövészi képességeit, de a szükséges átlagot is alig érte el, semmiképpen nem számított mesterlövésznek. Radarkezelőnek képezték ki és 1957-ben Japánban az Atsugi légibázison szolgált, amely egyben CIA-központ is volt. (Atsugiban megtörtént, hogy a Derringer revolverével ügyetlenségből könyökön lőtte saját magát.) Itt már bizalmas információkat is rábíztak, megismerte a szupertitkos U–2-es kémrepülőgépek működését.

David Ferrie, akit Jim Garrison vádolt meg a Kennedy meggyilkolására szőtt összeesküvéssel, állítása szerint nem ismerte Oswaldot. Vagy mégis? Fotó: Wikipedia

A lusta harcos

Atsugi azért is fontos Oswald életében, mert itt ismerkedett meg Richard Nagell elit kommandóssal, hírszerzővel, aki a CIA-nak is teljesített megbízásokat és egy konkrét ügyben együtt is dolgoztak. Oswaldnak egy szovjet GRU-tisztet kellett megfigyelnie, akit át akartak csalogatni. Valószínű, hogy Oswald CIA-kapcsolata itt kezdődött, mert innentől egyre érdekesebb fejlemények követték egymást. Gyakran látogatta a légibázis könyvtárát és előbb németül, majd oroszul tanult. Hároméves szolgálati ideje lejárta előtt, 1959. március 4-én Oswald felvételét kérte a svájci Albert Schweitzer Főiskola 1960. április 12-én kezdődő időszakára, miközben érettségije sem volt. A tartalékos állományhoz sorolták, vagyis három hónapig még behívhatták volna, ezért az USA-t csak jogos indokkal hagyhatta el. Az egyik ilyen indok épp a tanulás volt. Érdekes, hogy ebben az időszakban egy katonatársa, Kerry Wendell Thornley The Idle Warriors (A lusta harcosok) címmel írt regényt, amelyet Oswald alakja ihletett, és ami végül 1991-ben jelent meg.