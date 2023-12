Élt, amikor halni kellett

Olyat tesz, amiről a legtöbben nem is álmodhatnak, sem üldözők, s pláne nem üldözöttek: zsidó létére élni merészel a holokauszt idején. Nem is olyan rosszul, bár egyetemi tanulmányainak félbeszakítására kényszerül Lengyelország náci megszállása és gettósítása miatt. Igaz, magát hamis papírokkal franciának kiadó kényszermunkásként, de pazar környezetben, számos más külföldivel együtt szolgál a frankfurti Park Hotelben. Közben strandol is, nőket csábít el. Okosban csurran-cseppen egy kis itóka és finom falat is Filipnek, a náci időkben magát hátrányos származása dacára meghúzó pincérnek, miközben – 1943 körül – az „árja faj” legkiválóbbjainak kikiáltott német férfiak tömegével vesznek oda a fronton. A címszereplő Filip – Eryk Kulm mesteri, az el- és megjátszott testi élvezetek dacára is megerőltető színészi alakításában – éppen ezt használja ki: pótmunkaerőként nemcsak márkás francia bort lopva, de a frontszolgálat miatt férfiéhségben szenvedő frankfurti német nők nemi vágyait is kihasználva. Ez az egyik fő motívuma Michal Kwiecinski rendező-forgatókönyvíró lengyel filmdíjakat már besöpört idei alkotásának, amelyet e héttől a magyar mozilátogatók is láthatnak. Elvégre milyen „eszköz” van egy sármos lengyel zsidó menekült kezében a gonoszság birodalmában? Egy-egy női testrész. Filip az elcsábított német nőket megszégyenítve bosszulja meg a nácizmust. Ez alól csak egy laboránslány, Lisa (Caroline Hartig) talán a kivétel, akivel valódi érzelmeket táplálnak egymás iránt, de Filip úgy érzi, a menekülés érdekében szakítania kell vele is.

Filip Eryk Kulm megformálásában (Forrás: Pannónia Entertainment)

Máskülönben ugyanis – ahogy az 1941-es harmadik zsidótörvény óta egyébként Magyarországon is –, szigorú „fajgyalázási” törvények vannak érvényben ekkor a náci Németországban. A tiltott kapcsolat miatt Filip szintén nőcsábász pincértársát, a még csak nem is zsidó, hanem olasz Francescót felakasztják a nácik. A tét tehát nem kicsi, maga a túlélés, de a végén a felszolgáló megmenekül. Ugyanúgy át tud slisszolni Párizsba, ahogy hamis francia papírokkal – és jó nyelvtudással – már Frankfurtban is meghúzta magát, többek közt román, holland és belga pincértársaival együtt, a náci elitet kiszolgálva. Azért nem mindig feltétel nélkül. Van, hogy Filip alkalmazkodásból maga is Hitler üdvözlésére lendíti a karját, ám máskor, a film talán legzseniálisabb jelenetében kiderül, jobbja azért marad tétlen, amikor felcsendül a náci himnusz, mert átmeneti urai hű szolgájaként kezei egy tálca pezsgővel vannak éppen teli…

– A Filip apám leggazdagabb beszámolója arról, mit élt ált a világháború alatt

– mondja a Lugasnak Matthew Tyrmand, a film alapjául szoló, azonos című regény írójának fia, aki nem hivatalosan koproducerként működött közre az elmúlt hét évben Kwiecinski mellett. (A 72 éves rendező nem ismeretlen a magyar nézők előtt, Menjünk holnap moziba című romantikus drámáját 2007-ben mutatták be nálunk.) 1961-ben a Filip volt a nácik és a kommunisták által egyaránt üldözött Leopold Tyrmand (1920–85) lengyel író utolsó műve, amely megjelenhetett a szülőföldjén. Pár évvel később kivándorolt az Egyesült Államokba, ahol a gyermekei is születtek.

– Apámtól nem sokat tudtunk meg erről az időszakról, részben azért, mert kicsik voltunk a nővéremmel, amikor meghalt. De azt tudjuk, hogy Amerikába érkezése után sokkal nyíltabban beszélt a kommunizmussal és a vasfüggöny mögötti élettel kapcsolatos tapasztalatairól. Szerinte szükség is volt erre a harc folytatásához és a hidegháború megnyeréséhez

– meséli az ifjabb Tyrmand, hozzátéve, a holland Piettel, akit a filmben francia Pierre-re formáltak át, apja a háború után is baráti kapcsolatot ápolt.