Szőcs László: Iljics akbar!

Amikor Abu Mazen elvtárs (polgári nevén Mahmúd Abbász, ma palesztin elnök) 1982-ben megvédte kandidátusi értekezését a szovjet tudományos akadémián, aligha sejthette, milyen jól rezonál annak témája bő negyven évvel később is a világban. A palesztin forradalmár ugyanis – az 1980-as években népe összekötője a szovjeteknél – a disszertációjában azt taglalta: a cionisták hozzájárultak a nácizmushoz, mégpedig haszonleső módon, tudván, hogy az Palesztina zsidó elfoglalásához vezet. Ahonnan aztán – így a palesztin okfejtés – a zsidók elűzik az arabok jelentős részét. Köztük az Izrael kikiáltásakor, 1948-ban tizenkét éves Mahmúd családját Szafedből, azaz a ma észak-izraeli Cfátból, ahol a Bírák könyve szerint Naftali törzse telepedhetett le az ókorban. Ez az elűzés a nakba, azaz katasztrófa, a palesztin ügy alfája és ómegája, amely az izraeli megszállás folyamatosságát is jelenti. A palesztin az izraeliben legfőképpen megszállót lát, mégpedig nemcsak az állig felfegyverzett katonában, a rendőrben, a határőrben, hanem akárkiben. Így lehetséges, hogy amikor a Hamász-terrorista betör Kfar Aza kibucba (jelentése: Gázafalu), akkor a csecsemőt is lefejezi, hiszen a megszállók utánpótlását látja benne. Ma még kis zsidó, gondolja, de húsz év múlva jó nagy lesz belőle, ugyancsak méretes gépfegyverrel a kezében. És fenntartja majd a nakbát.

Mahmúd Abbász. Fotó: AFP

Abu Ammar elvtárs fantáziáját, aki Jasszer Arafat néven évtizedeken állt a palesztin mozgalom élén, kamasz- és fiatalkorában szintén izgatta ez a különös nép, a zsidók. Kairóban még zsinagógába is járt, hogy kifigyelje, milyenek – jól meg is verte érte az apja –, a gázai egyetemen pedig a cionizmus atyja, a pesti születésű Herzl Tivadar műveit tanulmányozta. Az ő családjának privát nakbája, hogy Arafat apját nem az izraeliek, hanem azok az egyiptomiak semmizték ki – pereskedett is ellenük, de hiába –, akik az 1967-es hatnapos háborúig irányították Gázát, amikor is elveszítették.

Az egykori palesztinai araboknak ma kétféle leszármazottaik vannak.

Az úgynevezett 48-asok, akik mintegy kétmillióan Izrael polgárai. Mint Mohammed Abu Fani, a Ferencváros futballistája, aki az izraeli címeres mezt felöltve ott áll a felcsúti Pancho Aréna gyepén, Makovecz Imre tetszetős díszletei között, és zsidó társait átkarolva hallgatja, amint a felkért énekes a himnusz refrénjéhez közelít:

Reményünk nem veszett el kétezer év reménye szabad népnek lenni az országunkban Cion és Jeruzsálem földjén.

Kis szépséghiba: ez a himnusz a zsidók országalapítását írja le. Lényegében a nakbát. Az izraeli arabok csendestársak lettek a zsidók országában.