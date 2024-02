Rekordsebességgel ünnepelték a metálrajongók a Valentin-napot

Mint a Dürer Kertben előadott másfél tucat számukból is kiderülhetett, a Napalm Death zenéjét sokféle hatás érte a punktól a hardcore-on át a death metálig, és bő négy évtizedes, tizenhat nagylemezt magában foglaló pályafutásuk alatt sokat változtak. A gyökereikre jó példa a Dead Kennedys nevű klasszikus punkegyüttes Nazi Punks Fuck Off című dalának feldolgozása, ami sokkal jobb, mint az eredeti, és 2024-re sem veszített a súlyából. A stílusukat jól jellemző grindcore szó egyébként leginkább a thrash metál (ebben utazik a Metallica és a Slayer is) és a hardcore ötvözetét jelenti, csak ami az amerikaiaknál thrash (ütés, verés), az a briteknél inkább grind (darálás). Bevallásuk szerint a (számos rockrajongó halláskárosodásáért felelős) Swans zenéje ihlette ezt az elnevezést, akikhez hasonlóak az évtizedek telésével-múlásával ők is finomodtak a nyers kezdetek óta. Az ezen az estén is előadott Amoral című daluk például egy Korn-számnak is beillene, miközben a zenekar védjegyének számító hangzás sosem csorbult, csak fejlődött. A kedvenceim közül egyetlen dalt hiányoltam, a zseniális Breed to Breathe címűt, de így is letaglózó élmény volt élőben, dobhártyaszaggató hangerővel hallani a legjobbjaikat, amilyen a The Wolf I Feed, a Contagion, a Backlash Just Because és a Suffer the Children. A magyar metálrajongók ráadásul már nem először ünnepelhetik ilyen sajátos módon a Valentin-napot, hiszen tavaly ugyanezen a napon lépett fel a Napalm Death az Akváriumban – ez hagyománynak sem lenne rossz.

Fotógalériánk a koncertről: