Hármas jubileumot ünnepel a teljes ember iskolája

Az iskolával ismerkedve hamar világossá válik számunkra, hogy a „teljes ember iskolája” kifejezés nem csupán jól csengő intézményi jelszó. A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontban hisznek abban, hogy feladatuk több a tudás átadásánál. Fontos számukra, hogy diákjaik értelmükben, lelkiségükben és emberi kapcsolataikban is gazdagodjanak. Magas színvonalú tudást adnak, keresztény értékek mentén nevelnek, és olyan közösséget építenek, ahol az emberek figyelnek egymásra. Tanáraik személyes odafigyeléssel segítik a diákokat abban, hogy felfedezzék tehetségüket és megtalálják saját útjukat.

Iskolaközpontunk részeként működik Magyarország egyetlen leánygimnáziuma. Ez kegyelem, felelősség és egyedülálló hivatás

– fogalmaz Vándor Ildikó főigazgató. A mai Patrona eredeti alapítója és korábbi fenntartója az Isteni Szeretet Leányai Kongregációja volt, amely 1870-ben kezdett működni Magyarországon. Tevékenységük mind a jótékonyság, mind a leánynevelés terén elismerésben részesült az akkori hatóságok részéről. 1930-ban kezdte meg működését gimnáziumuk, amelyet a Magyarok Nagyasszonya iránti tiszteletből Patrona Hungariaének neveztek el. 1948. június 16-án államosították az iskolákat, de az állam és az egyház között 1950-ben létrejött megegyezés következtében a Patronát átvette a Boldogasszony Iskolanővérek rendje. Ez a rend 1858 óta van jelen Magyarországon, hivatásuk az oktatás és a nevelés. A gimnázium ettől kezdve a debreceni Svetits iskola mellett a katolikus nőnevelés bástyájává vált. A Boldogasszony Iskolanővérek Boldog Gerhardinger Mária Terézia által 1833-ban, Münchenben alapított pápai jogú katolikus női szerzetesrend. A tanítóként működő rendalapító világméretű látásmódot, átfogó felelősségtudatot kívánó, értéket közvetítő és ápoló, igazságosabb társadalom építését célzó szolgálatnak tekintette a nevelést. Nem csupán elméleti alapvetéseket fogalmazott meg rendtársai számára, hanem gyakorlati útmutatásokat is adott, illetve számos újítást vezetett be a nevelésben-oktatásban.

Így például számukra a gyermek munkatárs, nem megtöltendő, üres edény. Tömegnevelés helyett személyre szabott, differenciált oktatást vezetett be.

A Patronában a hitnek is a természetesség az egyik legfőbb ismertetőjele. Liturgikus ünnepek, szentmisék, reggeli és délutáni imák, hittanórák, nővéri jelenlét – mindez a közösség ritmusában történik. Az iskola fenntartója ma is ugyanarra a kérdésre keresi a választ, amelyet a rendalapító öröksége hagyott hátra: miként lehet megvalósítani a mai kor problémáira válaszoló, mégis keresztény értékrendű nőnevelést? Lobmayer M. Judit nővér, a rend tartományfőnöknője erről így nyilatkozott korábban:

A közösség számunkra az a közeg, ahol örömmel vagyunk jelen, ahol támogatni tudjuk egymást. Fontos, hogy a mindennapi szolgálatot és az istenkapcsolatunkat egyszerre éljük meg.

E mondatban talán benne van az egész Patrona titka: a hit nem leválik a munkáról, hanem átszövi azt.