Szaúdi Arábiazászlóiszlám

Szent szavak a lobogón

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A futball vb közvetítéseit nézve feltűnhetett, hogy két nemzet lobogóját másként kezelik, mint a többiekét. Az összes mérkőzés előtt hatalmas vásznakat fektetnek a fűre, amelyeken a két megmérkőző csapat lobogója látható felfestve. Kivéve, ha az egyik csapat Szaúd-Arábia vagy Irak.

Sitkei Levente
2026. 07. 07. 6:50
Fotó: Getty Images/Buda Mendes
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A FIFA persze tapasztalt rókák gyülekezete, nem először futottak bele a zászlóproblémába. 1994-ben szintén Amerikában tartották a futball vb-t, amelynek a McDonald’s gyorsétteremlánc volt az egyik főszponzora. A hamburgeres cég pedig nagy lelkesedéssel reklámozta a focitornát, többek között azzal, hogy a 24 résztvevő állam zászlajával díszítette azokat a papírzacskókat, amelyekben az ételt el lehetett vinni. 

Márpedig Szaúd-Arábia ott volt azon a tornán is, a vezetői pedig elhűlve látták, hogy a zacskók sorsa az összekoszolás és a szemétkosárba hajítás lesz, miközben a szent szavak ott olvashatók rajta. 

A cég Nagy-Britanniában futtatta ezt a reklámkampányát, összesen kétmillió zacskót gyártottak le, hogy 520 étteremben használhassák őket. Szaúd-Arábia londoni nagykövete egy udvarias levélben megkérte a céget, hogy a szóban forgó papírzacskókat vonják vissza a forgalomból. Ez ugyan megtörtént, de rengeteg papírzacskó már a vásárlóknál volt, amelyeket visszavonni lehetetlenség volt, ahogy nem volt egyszerű az összes étteremnél egy pillanat alatt lecserélni a zászlós zacskót valami mással. A zacskókat végül visszavonták, de kérdéses a papírok sorsa. A zászlók miatt megsemmisíteni nem lehetett őket, így későbbi sorsuk ismeretlen, bár tartja magát a feltételezés, hogy az összeset összegyűjtötték és egy raktárba szállították, ahol ma is várakoznak.

Fotó: Önkéntesek tartják a szaúdi lobogót a meccs előtt (Fotó: Getty Images/Buda Mendes)

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