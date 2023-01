Lenni vagy, nem? Lenni.

Nemrég részt vettem a Magyar Írószövetség tisztújító közgyűlésén. A gyűlés kezdetén néhány idősebb írónak a szövetség örökös tagsági címet adományozott, és a posztumusz címeket is kiosztották. Ekkor arra gondoltam, milyen érdekes volna, ha a posztumusz díjazottak között bemondanák az én nevemet is. A tagság szépen megtapsolna, én kitántorognék a teremből, és egy lelki road movie kellős közepén találnám magam: ki kellene derítenem, élő vagyok-e, vagy halott. Nem is volna olyan egyszerű.

Erről eszembe jutott egy régi emlék. Néhány évvel ezelőtt tagja voltam egy beszélgetőtársaságnak. A csapat filozófiai jellegű disputákra gyűlt össze két-három hetente. Egyikünk rendszeresen előállt ugyanazzal a felvetéssel. Ezt általában akkor küldte be a beszélgetésbe, amikor már elég mélyen jártunk valamilyen probléma kutatásában. Körülbelül így hangzott: nagyon jó, hogy ilyen dolgokról társalgunk, de mielőtt tovább lépnénk, talán el kellene döntenünk, hogy egyáltalán létezünk-e, vagy nem.

Na, erről meg beugrott a – korábban e hasábokon Dühbe guru által is kritizált – „spirituális” mozgalom harcosainak egyik fő szlogenje. Ezt azok hangoztatják, akikben az „ezoterikus” érdeklődés egészségmegőrzési fanatizmussal párosult.

(Ők azok, akiknek kertje mélyágyásos bozótokkal benőtt, akik gyümölcspréselő és gyógynövény-lepárló gépek között élnek fokhagymaszagú lakásokban, és akik egy hiperkorrekt kiőrlésű cipóért a világ végére elmennek, miközben álló nap kalóriatartalmakról meg spirituális energiákról fecsegnek.) „Nem kezdheted meg a szellemi fejlődést addig, amíg a tested nincs megtisztítva az ártalmas anyagoktól” – így a szlogen. És mivel ezek az adeptus-jelöltek sosem érzik úgy, hogy már elég tiszta volna a szervezetük, a szellemi tanulmányokat általában halálukig nem kezdik meg.