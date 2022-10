Miért nevetünk? A nevetés evolúciója

„A nevetés nem egyfajta varázspor. Inkább annak a jele, hogy a párkapcsolati problémákat pozitívabb módon képesek megtárgyalni” – tette hozzá.

Feszült helyzetekben a nevetés egyszerűbbé teszi a kommunikációt és fenntartja a köteléket - tehát megidézi a jó párkapcsolat alapköveit.

Mitől lesz valami humoros?

Bár a pszichológusok és a humoristák is próbálkoztak definiálni a jelenséget, mégsem találták meg az univerzális magyarázatot arra, hogy mitől tartunk viccesnek egy információt.

A humor forrása lehet például egy másik ember szerencsétlensége, a tiltott érzelmek kiélése, vagy a normasértés is – mondta Sophie Scott. De néha csupán hangok vagy szavak is lehetnek eredendően viccesek.



Eddig az összes teória megdőlt a humor eredetével kapcsolatban, hiszen nem tudjuk megmagyarázni egyenként az összes vicces dolog esszenciáját, és nem alkalmazhatjuk algoritmusként sem, hogy az alapján generáljunk vicceket. A legvalószínűbb magyarázat, hogy mivel a nevetés a gyermekkori játékok fontos eleme, így ez a játékösztön alakul át felnőttkorban humorrá

– magyarázta a professzor.