Trianoni pszichológia

Az, hogy egy Nagy-Magyarország sziluettjét viselő sál ekkora felháborodást okozott a környező országok vezetői körében, nem meglepő. A földtolvajok lelkiismerete ugyanis ma sem tiszta – hogy is lenne az, hiszen illegálisan birtokolnak magyar területeket – ezért ennek ilyen formában mindig is hangot adnak, és hangot is fognak adni. Nem kell hozzá riadólánc, egyszerűen csak a reflexeik ugyanazok. Tiszta pszichológia az egész.