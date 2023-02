Elhunyt a The Walking Dead sztárja

A 28 éves színész a hétvégén New Yorkban halt meg, egyelőre tisztázatlan körülmények között. A vasárnap reggel fél 6-kor helyszínre érkező a rendőröket a család értesítette, akik kiérkezéskor már holtan találták a fiatal színészt. A hatóságok azt nyilatkozták, hogy egyelőre nem találtak gyíanús körülményt a halál körülményeit illetően – tájékoztat a TMZ.

Jansen Panettiere a 2000-es évek elején kezdte páyláját és rövidesen be is futott. Többek között szerepelt, az „Even Stevens”, az Azúrkék nyomok sorozatokban, a Robotok és a Jégkorszak 2. című filmekben, de Truman X-ként a Nickelodeon „The X's“ című sorozatában is visszatérő szerepe volt.

Jansen korábban együtt dolgozott a nála 5 évvel idősebb nővérével, Hayden Panettiere színésznővel, a 2004-es Riadó a fedélzeten és a 2005-ös Pata-csata című filmekben.

Pályájája során szerepeket kapott a Disney Channel és a Nickelodeon filmjeiben, és 2008-ban Young Artist Award díjra jelölték a Vakáció utolsó napja című filmben nyújtott alakításáért.

A 2010-es években is folytatódó színészi pályája során olyan népszerű sorozatokban is szerepelt, mint a „The Walking Dead” és a „Major Crimes”.

Halálát megelőzően is részese volt több folyamatban lévő projektnek.

Borítókép: Jansen Panettiere és nővére Hayden Panettiere (Fotó: YouTube)