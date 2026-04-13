Évente több ezer életet menthetne meg ez az ingyenes szűrővizsgálat

Az elmúlt évtizedekben a daganatos megbetegedések száma a világ valamennyi fejlett országában jelentősen emelkedett. Az Európai Unión belül sajnos hazánkban a legmagasabb a rosszindulatú vastag- és végbéldaganatok okozta halálozás. Magyarországon a vastagbéldaganat a férfiak körében a második, a nők körében a harmadik leggyakrabban előforduló rosszindulatú daganatos megbetegedés.

A vastagbéldaganat előfordulás és halálozás tekintetében is az egyik leggyakoribb daganattípus

A vastagbéldaganat következtében hazánkban évente több mint ötezer fő veszíti életét, és közel tízezer új megbetegedést regisztrálnak. A daganatos betegségek szervezett szűrővizsgálatának elsődleges célja a célbetegségből származó halálozás mérséklése. Emellett fontos cél az életminőség javítása, a rákmegelőző állapot vagy a betegség korai felismerése és a már kialakult célbetegség kezelése, korábban, mint arra szűrővizsgálat nélkül sor került volna. A rosszindulatú vastagbéldaganatok lassan alakulnak ki, a folyamat akár évekig is eltarthat, és a kezdeti időszakban többnyire tünetmentesek. A szűrővizsgálat lehetőséget ad a betegség kimutatására a tünetek megjelenése előtt – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

A vastagbél daganatai igen hatékonyan szűrhetők, ezáltal meg is előzhetők

Más fejlett országokhoz hasonlóan hazánkban is elérhető a szervezett vastagbélszűrés, a 2010-es évek elején európai uniós projektek keretében valósult meg, majd 2024–től jogszabályban foglaltan, országos szintre kiterjesztve állami támogatással működik, amely az ötven-hetven év közötti, tünetmentes nőket és férfiakat érinti.

A szervezett vastagbélszűrésre jogosultak meghívólevelet kapnak, mely tartalmazza a szűrésre vonatkozó információkat. Az ötven és hetven év közötti emberek kétévente kapnak meghívólevelet vastag- és végbélszűrésre, amelynek célja a betegségek korai felismerése.

A vastagbélszűrés menete:

A betegség megelőzése és a halálozás csökkentése érdekében hazánkban 2024-től a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szervezésében valósul meg a népegészségügyi célú vastag- és végbélszűrés. A vastagbélszűrés két lépésből áll: