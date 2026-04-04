Ezt az öt hibát ne kövesse el, ha stílusos szeretne lenni!

A stílustanácsadók egybehangzó véleménye, hogy a divatos ruhák, kiegészítők beszerzése előtt érdemes egy alapdarabokból álló, praktikus, egymással jól kombinálható kapszulagardróbot összeállítani.

Az egyik ilyen nélkülözhetetlen ruhadarab egy férfi esetében az öltöny – mondta Ugodi Tibor stílusszakértő a Magyar Nemzetnek. Fontos, hogy variálható darabot válasszunk. A legjobban egy kék vagy szürke öltönyt lehet kihasználni. A feketét azért nem tanácsolja a szakember, mert azt sokkal kevesebb alkalommal lehet viselni, de ha már két öltönyben gondolkodik valaki, akkor érdemes egyiknek barnát vagy szürkét venni, és azokra a ritkább alkalmakra, amik viszont megkövetelhetik az eleganciát, tanácsos egy feketét is beszerezni. Legalább két-három elegáns nyakkendőt javasolt, és egy jó minőségű szövetkabátot is.

Ha valaki nem szeretne két öltönybe beruházni, akkor érdemes legalább egy-két jó szabású, alkatának megfelelő zakót vásárolni, ami remekül kombinálható akár egy fekete öltönynadrággal vagy szövetnadrágokkal is – tanácsolja Ugodi Tibor.

Farmer helyett chino nadrág

A farmer nem tartozik a stílusszakember kedvenc ruhadarabjai közé, véleménye szerint lehet néha hordani, de semmiképpen sem tanácsos mindenhova abban menni. Kiváló alternatívája a farmernek a chino nadrág, ezek változó áron és rengeteg színben kaphatók. Zömmel természetes anyagból készül, főleg pamutból, ami mind nyáron, mind tavasszal ideális viseletté teszi. Melegben farmer helyett akár egy jó szabású lenvászonból készült nadrágot is lehet választani.

A nadrágnál rendkívül fontos, hogy az alkatra legyen igazítva, és ne csak csípőben, derékban, hanem hosszban is. A férfiak szeretik a kényelmes ruhákat, de úgy is komfortosan érezhetik magukat, ha a nadrág vagy a zakó nem oversize, nem túl bő és nem túl hosszú – mondta Ugodi Tibor.

A kapszulagardrób alapdarabja néhány kiváló minőségű, szépen szabott és megvarrt ing is. Mindenképpen legyen köztük egy fehér, de lehet a kék különböző árnyalataiban is beszerezni egy-egy darabot, sőt, a kicsit bátrabb férfiak nyugodtan választhatnak rózsaszín inget is. Csakis hosszú ujjú ingeket hordjunk – tanácsolta a stílusszakértő. A rövid ujjú ing a munkásemberek viselete volt a századelőn, amikor fontos volt, hogy ne kaphassa be a gép az ing ujját, így ne legyen balesetveszélyes. A rövid ujjú inget például a strandon viseli az ember. A kubai vagy hawaii mintás, akár virágos ingeket csakis ebben a helyzetben illik viselni, különben a nyári melegben is a hosszú ujjú ing a megfelelő öltözet. Ha valaki nagyon nehezen viseli a kánikulát, fel lehet hajtani az ing ujját. Szabását tekintve nagyon népszerű a slim fit fazon. Évtizedek óta divatban van, már John Travolta is ilyet viselt a Szombat esti lázban – emlékeztetett a stílusszakember, de óvatosságra intett, mert ha valaki ebből a fazonból túl szűk darabot választ, és nem egy huszonéves John Travolta-felsőtesttel rendelkezik, nem lesz előnyös számára ez a viselet.