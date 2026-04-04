Ezt az öt hibát ne kövesse el, ha stílusos szeretne lenni!

A jólöltözöttség nem igényel sok darabot, és nem is kell százezreket költeni egy ideális alapruhatárra. Hogy mik a tökéletes kapszulagardrób darabjai, és mik a tiltólistás elemek, arról Ugodi Tibor stílusszakértő beszélt lapunknak.

Takács Eszter
2026. 04. 04. 6:47
Fotó: Polyák Attila
A stílustanácsadók egybehangzó véleménye, hogy a divatos ruhák, kiegészítők beszerzése előtt érdemes egy alapdarabokból álló, praktikus, egymással jól kombinálható kapszulagardróbot összeállítani. 

Az egyik ilyen nélkülözhetetlen ruhadarab egy férfi esetében az öltöny – mondta Ugodi Tibor stílusszakértő a Magyar Nemzetnek. Fontos, hogy variálható darabot válasszunk. A legjobban egy kék vagy szürke öltönyt lehet kihasználni. A feketét azért nem tanácsolja a szakember, mert azt sokkal kevesebb alkalommal lehet viselni, de ha már két öltönyben gondolkodik valaki, akkor érdemes egyiknek barnát vagy szürkét venni, és azokra a ritkább alkalmakra, amik viszont megkövetelhetik az eleganciát, tanácsos egy feketét is beszerezni. Legalább két-három elegáns nyakkendőt javasolt, és egy jó minőségű szövetkabátot is. 

Ha valaki nem szeretne két öltönybe beruházni, akkor érdemes legalább egy-két jó szabású, alkatának megfelelő zakót vásárolni, ami remekül kombinálható akár egy fekete öltönynadrággal vagy szövetnadrágokkal is – tanácsolja Ugodi Tibor.

Farmer helyett chino nadrág

A farmer nem tartozik a stílusszakember kedvenc ruhadarabjai közé, véleménye szerint lehet néha hordani, de semmiképpen sem tanácsos mindenhova abban menni. Kiváló alternatívája a farmernek a chino nadrág, ezek változó áron és rengeteg színben kaphatók. Zömmel természetes anyagból készül, főleg pamutból, ami mind nyáron, mind tavasszal ideális viseletté teszi. Melegben farmer helyett akár egy jó szabású lenvászonból készült nadrágot is lehet választani.

A nadrágnál rendkívül fontos, hogy az alkatra legyen igazítva, és ne csak csípőben, derékban, hanem hosszban is. A férfiak szeretik a kényelmes ruhákat, de úgy is komfortosan érezhetik magukat, ha a nadrág vagy a zakó nem oversize, nem túl bő és nem túl hosszú – mondta Ugodi Tibor. 

A kapszulagardrób alapdarabja néhány kiváló minőségű, szépen szabott és megvarrt ing is. Mindenképpen legyen köztük egy fehér, de lehet a kék különböző árnyalataiban is beszerezni egy-egy darabot, sőt, a kicsit bátrabb férfiak nyugodtan választhatnak rózsaszín inget is. Csakis hosszú ujjú ingeket hordjunk – tanácsolta a stílusszakértő. A rövid ujjú ing a munkásemberek viselete volt a századelőn, amikor fontos volt, hogy ne kaphassa be a gép az ing ujját, így ne legyen balesetveszélyes. A rövid ujjú inget például a strandon viseli az ember. A kubai vagy hawaii mintás, akár virágos ingeket csakis ebben a helyzetben illik viselni, különben a nyári melegben is a hosszú ujjú ing a megfelelő öltözet. Ha valaki nagyon nehezen viseli a kánikulát, fel lehet hajtani az ing ujját. Szabását tekintve nagyon népszerű a slim fit fazon. Évtizedek óta divatban van, már John Travolta is ilyet viselt a Szombat esti lázban – emlékeztetett a stílusszakember, de óvatosságra intett, mert ha valaki ebből a fazonból túl szűk darabot választ, és nem egy huszonéves John Travolta-felsőtesttel rendelkezik, nem lesz előnyös számára ez a viselet.

Derby cipő Forrás: Pexels.com

Nélkülözhetetlen legalább két pár bőrcipő 

Az alapruhatár talán leginkább neuralgikus része a cipő. A szakember szerint fontos lenne, hogy az öltönyhöz legyen minden férfinak egy klasszikus szabású derby vagy oxford típusú elegáns bőrcipője. A mindennapokban is kiválóan kihasználható egy elegánsabb bőrcipő. Amit viszont tanácsos lenne kerülni – és mégis nagy divat –, az a sneaker. A stílusszakértő egyáltalán nem ért egyet azzal, hogy sok férfi kényelemből bármilyen szetthez és bármilyen alkalomra képes sneakert viselni. Nagyon praktikus alternatíva például a loafer vagy a mokaszin. 

Az alapruhatár nélkülözhetetlen része néhány póló is. Fehérből érdemes kerek nyakút választani, a V nyakú már sokat mutathat a felsőtestből. De a legjobb választás néhány klasszikus ingpóló. Ezek lehetnek színesek is, de semmiképpen se válasszunk mintás darabokat, és ne hajtsa fel senki a gallérját, mert az nem stílusos, hacsak nem zsoké az ember – tanácsolta Ugodi Tibor. 

Anyagválasztásban csakis a természetes textíliákat javasolta a szakember. A gyapjú, a kasmír, a lenvászon és a pamut tökéletes tavaszi, nyári viselet. 

Egy stílusos férfi gardróbjának tiltólistás darabjai:

  • - a mackónadrág, a melegítő vagy sportruházat edzésen kívül,
  • - a műbőr cipő,
  • - a szandál, a papucs vagy flip-flop mint utcai viselet,
  • - a pufidzseki minden alkalomra,
  • - a kék vagy szürke bokazokni sneakerrel.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
