Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
„Miért nem festi be?” – Usha Vance őszülése váratlan vitát robbantott ki

Az amerikai alelnököt, J. D. Vance-t budapesti útjára elkísérő felesége, Usha Vance megjelenése többet mond, mint elsőre gondolnánk. Nem festi a haját, és nem is kér érte elnézést, még ha ezért kritizálják is néhányan. Ez is jól mutatja, az őszülés ma már nem egyszerűen biológiai kérdés, hanem állásfoglalás. És ez sokakat zavarba hoz.

Bogos Zsuzsanna
2026. 04. 08. 5:15
Fotó: JEFF KOWALSKY Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vajon bátorság, hanyagság vagy tudatos elegancia, ha egy nő nem festi az ősz haját? Az őszülés körüli vita ma élesebb, mint valaha. Miért? Hogyan alakult így?

Őszülés: nem mindenki fél tőle (kép: pexels.com)

Miért őszülünk?

Az őszülés a haj természetes öregedési folyamata. A hajszálak színét a melanin nevű pigment adja, amelyet a hajhagymában található sejtek termelnek. Az idő múlásával ezek a sejtek fokozatosan lelassulnak, majd egy ponton le is állnak, így az újonnan növő hajszálak már pigment nélkül jelennek meg, vagyis őszek, majd teljesen fehérek lesznek. Hogy kinél mikor kezdődik, az nagyrészt genetika kérdése, de szerepet játszhat benne a stressz, az életmód és bizonyos egészségügyi tényezők is. 

Őszülés: divat és lázadás?

Sokáig az ősz haj egyet jelentett a visszavonulással. A női szépségideál az elmúlt évtizedekben nem hagyott teret a kérdésnek: amit lehet, el kellett fedni. A lenövés hiba volt, az őszülés probléma, a hajfestés pedig szinte kötelező egy bizonyos életkor felett. A fiatalság elvárás lett, fenntartandó állapot.

Ám napjainkban egyre több nő dönt úgy, hogy nem harcol tovább az idő ellen, és ez mégsem fáradt beletörődés. Az őszülés vállalása ma sokszor tudatos stílus, nem pedig lemondás. Nem véletlen, hogy aki beleáll ebbe a döntésbe, gyakran nem „óvatos” meoldást választ. Rövid, határozott vágások, markáns vonalak, letisztult formák jelennek meg, mintha maga a haj is azt hangsúlyozná: nem elrejteni akarják az időt, hanem értelmezni azt. 

A nemzetközi életmódmagazinok szerint a természetes ősz haj kiemelése kifejezetten trenddé vált. (Gondoljunk csak Andie MacDowellre!) Vannak, akik az ősz hajszálakat csupán finoman beépítik a frizurába (mint Salma Hayek vagy Jennifer Aniston), így a lenövés sem válik zavaróvá. Egy jól megválasztott fazon, egy határozott választék vagy akár egy merészebb, rövidebb frizura kifejezetten erősíti az ősz haj eleganciáját.

A járvány közbeszól

A változás mögött nem csupán a divat változása áll. Sok nő egyszerűen belefáradt a folyamatos festésbe. A havi rutinba, a lenövés állandó korrigálásába. A világjárvány idején ez a folyamat felgyorsult. A lezárások alatt sokan kényszerből hagyták lenőni a hajukat, és ekkor szembesültek először azzal, hogy az őszülés nem feltétlenül probléma, hanem akár jól is állhat. Több nemzetközi cikk is ezt a pillanatot nevezi fordulópontnak, a kényszerből választás lett. Emellett az is sokaknál szempont, hogy a rendszeres festés hosszú távon terheli a hajat és a fejbőrt, így az őszülés meghagyása kíméletesebb megoldás lehet, ráadásul olcsóbb és a környezetet is kevésbé terheli.

Amikor az őszülés már vélemény

Az idén negyven éves Usha Vance még alig kezdett csak őszülni, máris kritikákat kapott, amiért nem próbálja elfedni az idő múlását. Egyes vélemények szerint ez a hozzáállás „túl természetes” egy ilyen pozícióhoz, mások egyenesen azt vetik fel, hogy egy közszereplő nőnek jobban kellene ügyelnie a megjelenésére. 

Ugyanakkor több cikk és online reakció épp az ellenkezőjét emeli ki: „üdítő”, „klasszikus” és „önazonos” döntésnek tartják, hogy nem festi a haját. Maga Usha Vance egy interjúban úgy fogalmazott, nem érzi szükségét annak, hogy megfeleljen mások elvárásainak, és nem tervezi eltüntetni az ősz hajszálakat. Nem akarja eltüntetni az idő jeleit, mert nem tekinti őket hibának. Ez az alapvetően konzervatív hozzáállás elsőre visszafogottnak tűnik, mégis meglepően erős reakciókat váltott ki. Ugyanaz a döntés – nem festeni a hajat – ugyanis egyszerre tűnhet elegánsnak, felszabadítónak vagy éppen hanyagságnak. Az értelmezésünk nem magában a hajszínben rejlik, hanem abban, amit hozzá társítunk.

Így vált problémává az őszülés 

Nem is olyan régen az ősz haj egészen természetes látvány volt. Megszokott volt, hogy az idősebb nők ősz hajjal, kontyba tűzve, visszafogott eleganciával jelentek meg. Ez nemhogy nem számított hibának, hanem a tekintély és az élettapasztalat jele volt. A hajfestés elterjedésével azonban fokozatosan megváltozott a kép: az őszülés eltüntetendő jelenséggé vált, egyre inkább általánossá lett, hogy még idősebb korban is „fiatalos” hajszínt kell fenntartani.

Az elmúlt évtizedekre így szinte eltűntek azok a női minták, amelyekben az öregedés látható és elfogadott volt. Helyüket sokszor egy állandó, gyakran kimerítő küzdelem vette át: minél tovább megőrizni valamit, ami természeténél fogva változik. A mai trendek azonban már nem az elfedésről szólnak, hanem az irányításról. Nem az a kérdés, hogy megjelenik-e az ősz haj, hanem az, hogy milyen szerepet kap a megjelenésben. Sokan már nem eltüntetni próbálják, hanem beépíteni. Finoman átmenetes színezések, tudatosan meghagyott ősz tincsek, vagy épp teljes vállalás, az eszközök különböznek, de a szemlélet hasonló. Az őszülést nem kell szégyellni. 

Sokaknak éppen ez a leginkább zavarba ejtő. Nincs többé egyetlen helyes út. Minden döntés láthatóvá válik. Sőt, bizonyos értelemben tükröt is tart, miközben valaki méltósággal viseli az ősz haját, másokat ez akár saját küzdelmeikre is emlékeztetheti. Éppen ezért fontos az egyensúly, az őszülés vállalása lehet felszabadító, de a hajfestés sem rossz döntés. 

Miért ilyen érzékeny téma még mindig?

A férfiaknál régóta létezik az a bizonyos „sármos ősz” kategória. A nőknél viszont a fiatalság fenntartása erős elvárás. Így minden eltérés – különösen, ha tudatosnak tűnik – könnyen heves reakciókat vált ki. És minél láthatóbb valaki, annál inkább. Usha Vance esete ezért mutat túl önmagán. Pedig ő nem trendet követ, nem kampányol, egyszerűen csak nem vesz részt ebben a láthatatlan versenyben. Mégis, minden ilyen döntés – akarva vagy akaratlanul – hozzájárul ahhoz, ahogyan a világról gondolkodunk. Az őszülés így egyszerre válik személyes és kulturális kérdéssé: nemcsak arról szól, hogy változunk, hanem arról is, hogyan viszonyulunk ehhez a változáshoz, az öregedéshez.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu