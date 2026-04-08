„Miért nem festi be?” – Usha Vance őszülése váratlan vitát robbantott ki

Vajon bátorság, hanyagság vagy tudatos elegancia, ha egy nő nem festi az ősz haját? Az őszülés körüli vita ma élesebb, mint valaha. Miért? Hogyan alakult így?

Őszülés: nem mindenki fél tőle (kép: pexels.com)

Miért őszülünk?

Az őszülés a haj természetes öregedési folyamata. A hajszálak színét a melanin nevű pigment adja, amelyet a hajhagymában található sejtek termelnek. Az idő múlásával ezek a sejtek fokozatosan lelassulnak, majd egy ponton le is állnak, így az újonnan növő hajszálak már pigment nélkül jelennek meg, vagyis őszek, majd teljesen fehérek lesznek. Hogy kinél mikor kezdődik, az nagyrészt genetika kérdése, de szerepet játszhat benne a stressz, az életmód és bizonyos egészségügyi tényezők is.

Őszülés: divat és lázadás?

Sokáig az ősz haj egyet jelentett a visszavonulással. A női szépségideál az elmúlt évtizedekben nem hagyott teret a kérdésnek: amit lehet, el kellett fedni. A lenövés hiba volt, az őszülés probléma, a hajfestés pedig szinte kötelező egy bizonyos életkor felett. A fiatalság elvárás lett, fenntartandó állapot.

Ám napjainkban egyre több nő dönt úgy, hogy nem harcol tovább az idő ellen, és ez mégsem fáradt beletörődés. Az őszülés vállalása ma sokszor tudatos stílus, nem pedig lemondás. Nem véletlen, hogy aki beleáll ebbe a döntésbe, gyakran nem „óvatos” meoldást választ. Rövid, határozott vágások, markáns vonalak, letisztult formák jelennek meg, mintha maga a haj is azt hangsúlyozná: nem elrejteni akarják az időt, hanem értelmezni azt.

A nemzetközi életmódmagazinok szerint a természetes ősz haj kiemelése kifejezetten trenddé vált. (Gondoljunk csak Andie MacDowellre!) Vannak, akik az ősz hajszálakat csupán finoman beépítik a frizurába (mint Salma Hayek vagy Jennifer Aniston), így a lenövés sem válik zavaróvá. Egy jól megválasztott fazon, egy határozott választék vagy akár egy merészebb, rövidebb frizura kifejezetten erősíti az ősz haj eleganciáját.

A járvány közbeszól

A változás mögött nem csupán a divat változása áll. Sok nő egyszerűen belefáradt a folyamatos festésbe. A havi rutinba, a lenövés állandó korrigálásába. A világjárvány idején ez a folyamat felgyorsult. A lezárások alatt sokan kényszerből hagyták lenőni a hajukat, és ekkor szembesültek először azzal, hogy az őszülés nem feltétlenül probléma, hanem akár jól is állhat. Több nemzetközi cikk is ezt a pillanatot nevezi fordulópontnak, a kényszerből választás lett. Emellett az is sokaknál szempont, hogy a rendszeres festés hosszú távon terheli a hajat és a fejbőrt, így az őszülés meghagyása kíméletesebb megoldás lehet, ráadásul olcsóbb és a környezetet is kevésbé terheli.