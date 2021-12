LMBTQ-kvízekkel támad a propagandagépezet

Nemrég egy különlegesen visszataszító portál hirdetését tolta az arcomba a Google. A vétkes egy Quiztest nevű oldal, ami szivárványos borítóképpel és „Meleg vagyok?” felhívással csalogatja felületeire az óvatlan embereket. A linkre kattintva széles spektrumon válogathatunk: az ízlésesebb érdeklődők a vicces, szerelmes vagy állatos tematikában merülhetnek el, a vállalkozó szelleműek pedig a kiemelt helyen szerepeltetett LMBTQ-tesztek kitöltésén rágódhatnak.

Az LMBTQ fül alatt fellelhető magas színvonalú kérdéssorok kitöltésével megtudhatjuk valódi identitásunkat, egy hajstílus kiválasztásával kideríthetjük, milyen mértékben vagyunk melegek, de azt is felmérhetjük, mennyire vagyunk tájékozottak az LMBTQ-történelem terén (hiszen már ez is egy létező fogalom).

Az ilyen és ehhez hasonló ínyencségek közül egyet emelnék ki, azt, amiben az alábbi kérdések megválaszolásával tudhatjuk meg igazi identitásunkat:

Mennyire vagy elégedett a testeddel?

Elégedett vagy a biológiai nemeddel?

Milyen mértékű a nemi identitászavarod? (Itt a nulla nem opció, legalább 1-es mértékűnek kell lennie)

Megváltoztatnád a nemedet?

Tudod mi az a nembináris identitás?

Az eredmény a következő: Hiába választjuk mind az öt esetben a „legheteróbb” választ, esélyünk sincs a normalitás mezsgyéjén maradni, ilyen opció ugyanis nem lett betáplálva a rendszerbe. Kapunk cserébe mindenféle kitalációt genger-fluiditásról, nem binárisságról meg transzneműségről, holott korábban következetesen kijelentettük, hogy elégedettek vagyunk a nemünkkel és egy kicsit sem szeretnénk változtatni az identitásunkon.

Meglepődhetnénk, de a képlet valójában végtelenül egyszerű: az LMBTQ-propaganda a „fejlett” Nyugatot már térdre kényszerítette, térhódítása pedig már réges-rég meghaladta a gigantikus gesztusok talaját. Az alsóbb szinteken terjeszkedik, és a bagatellnek tűnő közegekbe is gond nélkül beeszi magát. Egy kvízoldal ráadásul tökéletes terep az LMBTQ-lobbinak, legaktívabb látogatói az óvatlan, befolyásolható fiatalok. A komolyabb oldalak még társas funkciókat is kínálnak, így egyszerre játszhatunk barátaikkal, majd összehasonlíthatjuk a kapott eredményt. Képzeljük el azt a disztópikus jelenetet, ahogy az iskoláskorú gyerekek játék és szórakozás gyanánt ilyen lebutított kvízekkel hasonlítgatják össze nemi identitásukat. Neked mi jött ki? Transzgender? De jó neked, én csak biszexuálist kaptam! Na mindegy, itt van még egy teszt a legjobb LMBTQ Tik-Tok videókról, nézzük meg azt is!

Az ember beleborzong. Soha nem volt még ekkora szükség a jövő nemzedékének szellemi védelmére…

Borítókép: képernyőkép az oldalról (Fotó: Quiztest)

