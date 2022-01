Köln újratöltve

Sokadjára ismétlődött meg Nyugat-Európában a szilveszteri koreográfia, ezúttal Milánóban: „arabul beszélő” vagy „külföldi” fiatal férfiak durván zaklattak szexuálisan fiatal lányokat.

Először 2015 (migrációs szempontból, ugye, szimbolikus év) szilveszterének éjjeléről érkeztek hasonló hírek, szerte Nyugat-Európában előfordultak ilyen esetek, a szimbolikus város Köln lett, ott vált igazán tömeges jelenséggé mindez.

Akkor mindez nagyot szólt, főleg azért, mert eleinte a rendőrség, majd később a nyugati média nagy része is a szőnyeg alá akarta söpörni a történteket.

Azóta szinten minden évben megismétlődött mindez, hol nagyobb, hol kisebb számú eseteket jelentettek az újévi ünnepségek kapcsán. Persze a jelenség nemcsak szilveszterre korlátozódott, említhetnénk még a bezárt svédországi fesztivált is, ahol beismervén, hogy nem tudják kezelni a szexuális erőszak elharapózását, egyszerűen megszüntették a fesztivált.

A tavalyi december 31. sem múlhatott el ilyen szomorú történések nélkül, ezúttal Milánó vált a leghírhedtebb hellyé, a Dóm téren engedték magukat szabadjára a vademberek, áldozataik csinos, fiatal nők voltak.

Az esetekről videófelvételek is készültek, melyeken egészen döbbenetesen felkavaró képsorok láthatók, amint a tömegből kimenekült fiatal nők, miután hosszan segítséget kértek, s végül kiszabadultak, önkéntelen, hisztérikus gesztusokkal reagálnak frissen átélt szexuális erőszakra.

Aki végig tudja nézni például fenti videót, annak ökölbe szorul a keze.

Nem mindenkit érintett meg azonban ennyire mindez.

A hírportálokat hozzávetőleg nem érheti akkora a kritika, beszámoltak róla Olaszországban is, Magyarországon is a nagyobb médiumok, bár túl sok kommentárt nem fűztek hozzá, a 444 követte egy kicsiny cikkecskével a legkevésbé a témát, de tőlük már az is nagy szó, hogy írtak róla.

Ámde a hazai feminista és gender szakos celebritások valahogy megint csak elfeledkeztek foglalkozni a tömeges szexuális abúzussal.

Találomra pár név: Andoni Rita, Péterfy-Novák Éva, WMN, DTK, Nem tehetsz róla, tehetsz ellene Facebook-oldal, Parászka Boróka. Sehol semmi Milánóról. Transzneműekről, genderkérdésekről, gyereket nevelő homoszexuális párról, isztambuli egyezményről annál több, s persze a legtöbb téma úgy kihegyezve, hogy mindenről (is) a magyar kormány, meg a fehér férfi és hasonló patriarchális rémisztő képződmények tehetnek.

Pedig érdemes lenne nekik is megnézniük a felkavaró felvételeket. Van benne tanulság, bőven.

Borítókép: Olasz csendőrtisztek rohamrendőri felszerelésben őrködnek a szilveszteri ünnepség alatt a Piazza del Duomo téren (Katedrális téren) Milánóban, Észak-Olaszországban, 2021. december 31. (Fotó: EPA/Matteo Corner)

…

