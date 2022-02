Hagyják békén a gyerekeink szüleit is!

Ha a gyerekeket legalább az iskolában nem tudja, akkor a szüleiket molesztálná a Labrisz Leszbikus Egyesület. A természetellenes szexuális vonzalmat cinikusan közügynek tekintő szélsőséges szerveződés, amely nemrég egy gyomorforgatóan aberrált történeteket tartalmazó, mesekönyvnek álcázott homoszexuális kampánykiadvánnyal igyekezett megmérgezni a legkisebbek lelkét, most a világhálón indít propagandahadjáratot a normalitás ellen. „… a szülőknek kell tudniuk reagálni arra is, ha az óvodáskorú kisfiuk rákérdez, milyen kapcsolat van a két szomszéd bácsi között, de arra is, ha tinédzser lányuk megosztja velük: leszbikus, és ezért bántalmazzák az iskolában. A Melegség és megismerés program szülőknek szóló online beszélgetéssorozata az ezekhez hasonló kérdésekben ad támogatást a szülőknek” – imigyen hirdeti programját a szélsőséges szervezet.

A rendellenesség propagandistái valójában nem támogatni, hanem befolyásolni akarják a szülőket. A valóságban egy értelmes, normális értékrendű felnőtt ember nem szorul szexuálbolsevista csoportosulások tanácsaira, már csak azért sem, mert egészséges környezetben szocializálódó gyerekben föl sem merül, hogy két bácsi között úgynevezett kapcsolat van. Persze előbb-utóbb mindenki szembesül azzal, hogy vannak bizarr jelenségek, zsákutcába került életek. Erről a szülők dolga az élet valóságnak, tehát a keresztény tanításnak megfelelően beszélni. Erről szól a gyermekvédelmi törvény és a gyermekvédelmi népszavazás: a szexuális nevelés kizárólagosan a szülők joga és kötelessége. A családi életben semmi keresnivalójuk szélsőséges ideológiát képviselő szerveződéseknek.

A törvényt kijátszani akaró arcátlan nyomulás azt bizonyítja, hogy a jog még nem védi kellő erővel a normalitást. Ezért újabb jogszabályra van szükség, ami minden fórumon tiltja és bünteti az életellenes propagandát.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: YouTube/Képernyőfotó)

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!