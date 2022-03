Számtan-mértan

Nagyon fontos, alapos, pontos, cáfolhatatlan cikk jelent meg 2006. október 6-án, 13 órakor.

Alapos munka. gazdagon okadatolt, látszik rajta a belefeccölt meló.

Ez a tényfeltáró cikk nem máshol, mint a HVG-ben jelent meg – az pedig, mint tudjuk, a szakma alfája és ómegája, már persze abban az esetben, amennyiben a szakma alfája a DK és a Momentum, ómegája pedig a Párbeszéd és a Jobbik hátsó fele körül található. De ez most másodlagos. A lényeg, hogy a HVG nevezett cikkében így foglalta össze a dolgok lényegét:

„Hányan férnek el a Kossuth téren? – térképpel

A Parlament előtti terület – az 2002-es szakértői számítások szerint – 330-szor 170 négyzetméteres (sic!), tehát közterületi tárgyakat nem számolva 56 ezer 100 négyzetméter. Az ország házának középső kiszögellése előtti tér 50-szer 60 méteres, azaz összesen 3000 négyzetméter. A Parlament északi és déli végénél található egy-egy 130-szor 110 méteres terület, ezek együtt hozzávetőlegesen további 30 ezer négyzetméteres teret alkotnak. A Kossuth térhez csatlakozó nyolc utca átlagosan 500 méter hosszú (az Alkotmány utca a Kossuth tértől a Bajcsy-Zsilinszky útig 513 méter) és 10 méter széles, azaz összesen további 40 ezer négyzetméter. A fenti adatok alapján kerekítve 130 ezer négyzetméteres területen vonulhatnak fel ma a tüntetők. A maximális helyet kihasználva használt négyes szorzóval számolva ez összesen 520 ezer ember.”

Köszönjük. Ez pontos. És fontos. Segít nekünk ebben a fránya számolás-mérésben, amiben – tudjuk – szintén csak az ellenzék jó, mert mi, trágyával etetett és sötétben tartott gombák még számolni sem tudunk.

De arra még mi is képesek vagyunk, hogy megnézzük a fényképeket. Amelyeken az látszik, hogy a Kossuth tér tegnap faltól falig, előre hátra meg vissza csurig tele volt. Továbbá telve voltak faltól falig az utcák, az Alkotmány utcából a tömeg kiloccsant bőven a Bajcsy-Zsilinszky útra is, a másik oldalon a Balassira is, továbbá tele volt a Markó utca is. S mivel az átépítés óta lényegesen kevesebb a „közterületi tárgy” is, hadd kockáztassuk meg, hogy az idei békemeneten részt vevők száma sokkal közelebb volt a 600 ezerhez, mint az 520 ezerhez.

Mi, már délelőtt tízkor részegek magunktól soha nem tudtuk volna kiszámolni, éppen ezért mondunk hálás köszönetet a felvilágosult, független, objektív és absztinens HVG-nek.

Mi is lenne velünk nélkülük...

S akkor vessünk egy pillantást a Duna másik partjára, ahol az ellenzék is megtartotta a „kormányváltó gigatüntetését”. Ez a megfogalmazás egyenesen a Nyugatifény.hu című nedves popsitörlőből származik, s ha egyszer majd megírjuk a legeslegújabb kori magyar sajtótörténetet, ennek az igazából és pontosan megfogalmazhatatlan valaminek egy külön fejezetet kell szentelni, ugyanis ilyen egyszerűen nem volt még soha, és soha többé nem is lesz. Ez egyszeri és megismételhetetlen, mint a „főszerkesztője”, bizonyos Mandula Viktor, róla őrizzünk meg fényképet is, hogy oda tudjuk tűzni színes fejű gombostűvel a nagy elődök, Görény Ede, Kis-Penis Pál, vagy éppen Szabó László képe mellé.

És valóban...

Ez egy megagiga tüntetés volt.

Többen meg is jegyezték, talán 2006 óta nem volt ekkora ellenzéki megmozdulás.

És bizony, a Műegyetem előtt meglehet, hogy akár húszezer ember is összegyűlhetett. Méghozzá úgy, hogy odalent, a rakparton, egymás hegyén-hátán sorakoztak azok a buszok, amelyek az ország minden szegletéből szállították ide az ellenzék híveit, ingyensörrel és sok-sok kék szalaggal. Amúgy nincs ezzel semmi baj, hát mi a fenével szállítanák ide az ellenzéki pártok a szimpatizánsaikat, ha nem buszokkal? Csak azért idézem fel ezt az apróságot, mert az összes ellenzéki lap meg internetes felület meg tévé szörnyülködve szokott beszámolni arról, hogy a békemenetre busszal hozzák az embereket.

Hát ez van. Buszok és buszok között sincs egyenlőség. Ezt azért gondolom, mivel nevezett ellenzéki felületek most pincemélyen hallgattak a kis kedvenceiket szállító buszokról.

És persze eljött Tusk is, a lengyel tuskó, akit odahaza úgy utálnak, mint zsebben a sz...rt, és a lengyelek nagy része meg van róla győződve, miszerint Tusk tudott arról, hogy Putyin ölette meg a lengyel politikai elitet Szmolenszknél. Szóval ez a Tusk jött ide, a kis barátaihoz, Tusk, minden és mindenki elárulója, ez az elviselhetetlen, ócska, hazug, gyáva kis alak, eljött ide putyinozni.

És, mondom még egyszer, így együtt, buszokkal s Tusk(ó) Hopkinszszal együtt voltak vagy húszezren.

És az sok.

Csak egy nagyságrenddel kisebb, mint a békemenet létszáma...

Borítókép: Békemenet (Fotó: Kurucz Árpád)