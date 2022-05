Kövér László megvédte a törvényhozás méltóságát

A sátáni gyűlölet ürügye most az, hogy Kövér László igen helyesen megakadályozta, hogy a moslékkoalíció legméltatlanabb gazemberei parlamenti bizottsági tisztségeket töltsenek be. Megjegyzem, még többet is távol kellett volna tartani, de ez is valami.

Mi sem természetesebb, mint hogy a választás rendje elleni bűntettel, súlyos testi sértéssel és garázdasággal gyanúsított, ráadásul az alaptörvény jogtipró, puccsista átírásával kampányoló, vagyis magyarul a törvényes rend ellen uszító Varju Lászlónak semmi keresnivalója a Népjóléti Bizottság élén. Mi sem természetesebb tehát, hogy a Tóth Ákosnak látszó sátáni gyűlölet a normalitás ellen és a gyurcsányista gazember mellett ágál, akit az alkotmányos rend elleni bujtogatás miatt is elő kellene venni.

És mi sem természetesebb, hogy a Tóth Ákosnak látszó sátáni gyűlölet a Momentumnak látszó külföldön gyártott termék mellett vonyít, amiért nevezett agentúrát Kövér László nagyon helyesen távol tartja a Nemzetbiztonsági Bizottságtól. És mi sem természetesebb, mint hogy a Tóth Ákosnak látszó sátáni gyűlölet a zavaros marxista Jámbor András mellett ajvékol, aki nagyon helyesen nem lehetett az Országgyűlés jegyzője, mert pimaszul kinyilatkoztatta, hogy neki igazából csak a pénz miatt fáj a foga a tisztségre.

Kövér László a magyar Országgyűlés egyáltalában még menthető méltóságának védelmében azt tette, ami kötelessége. A házelnök a magyar érdek, a nemzetépítés, tehát a jövő harcosa. Nem mondom, lennének még ötleteim, az alkotmányos rend ellen uszító szemkilövető hazaárulót például markos poroszlókkal hajíttatnám ki a Parlament épületéből, de erre sajnos nincs mód, pedig elemi társadalmi igény lenne rá.

Mindenesetre a Tóth Ákosnak látszó sátáni gyűlölet viszont a bolsevik propagandakiadvány megtévesztő neve ellenére nem a Jelen, hanem a légmentesen záródó szarkofágba temetendő befejezett múlt, amelyen mindig diadalmaskodik az élet valósága.