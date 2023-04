Aztán azt is megtudtam az internetről, hogy ezen Bayer Zsolt roppant mód felháborodott, és azt üzente az amerikaiaknak, hogy kuss, pedig ezen egyáltalán nincs értelme felháborodni, meg üzengetni sincs sok értelme, hiszen eleget üzengettünk az elmúlt hónapokban, de úgy látszik, ezeknek komoly szövegértési problémáik vannak, és egyszerűen nem értik, hogy mit mondunk. Nem baj, a történelem majd megoldja a problémát, és előbb-utóbb ezek is elhúznak majd, addig meg csak kibírjuk valahogyan. Úgyhogy én inkább fel sem háborodok, nem is üzenek semmit, csak leírom, hogy 1956 után csaknem hét évtizeddel mit gondolok a dologról: Jenkik, haza!

Borítókép: az ominózus „Ruszkik, haza” óriásplakát (Forrás: Ádám János/Észak-Magyarország)

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!