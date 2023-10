Az RTL sztárját aljas módon megtámadták a baloldali hiénák

„Nem gondoltam, hogy ilyen sok gyűlölet van az emberekben. Én nagyon sok gyűlölködő posztot, üzenetet kaptam emiatt. Minősítettek, hogy én politikailag hová tartozom, pedig én nem értem a politikát, nem szeretem, ha megbélyegeznek, hogy bal-jobb, vagy épp kihez tartozom, mert az önállóságomra, függetlenségemre mindig büszke vagyok és leszek. […] Volt olyan, aki felajánlotta, hogy küld nekem egy tükröt, hogy holnaptól biztosan bele tudok-e nézni. Nincs olyan dolog, ami miatt nekem rossz álmaim lennének vagy a döntésemet megkérdőjelezném.”

Elérte őt is a módfelett toleráns baloldali hiénák gyűlöletcunamija. Erről a felháborító jelenségről többször írtunk már. Hasonlóan járt több sztár, híresség egyik pillanatról a másikra, amint bárminemű vélt vagy valós köze lett a kormányzathoz. Emlékezzünk, mit műveltek Lékai-Kiss Ramónával, amikor az RTL Klubtól átszerződött a TV2-höz. A csinos színész-műsorvezető a döntését hiába próbálta indokolni az új szakmai kihívás lehetőségével, a liberális tolerancia bajnokai gyakorlatilag szétszedték a közösségi hálós platformjain. Mondván, eladta magát a Fidesznek, ő is Orbán embere lett, a kormányzat szekértolójává vált. Hasonlóan járt Földes László Hobo is, akit pedig azért támadtak a baloldaliak, mert leszerződött a Vidnyánszky-féle Nemzeti Színházhoz. De így lett egy csapásra 2002-ben Egerszegi Krisztinából, mindenki Egérkéjéből csak a fél ország Egérkéje, miután felolvasták a levelét azon az emlékezetes Fidesz-nagygyűlésen.