Arató még rá is tett egy lapáttal a förmedvényére

Kíváncsian várjuk, Arató András, illetve a Klubrádió mikor törli a mostani, elvben elnézést kérő közleményét azok után, hogy a minősíthetetlenül felháborító, ordenáré, szélsőségesen bunkó cikkét is törölték a honlapjukról és Facebook-oldalukról. Mert az elnök-vezérigazgató, tulajdonos inkább még rá is tett egy lapáttal arra, hogy Kurvák cseréje címmel írott förmedvényében Novák Katalin lemondott köztársasági elnököt és Varga Judit volt fideszes európai parlamenti listavezetőt nemtelen egyszerűséggel lekurvázta.

A félreértések elkerülése érdekében címmel megjelentetett közleménye ugyanis minden, csak nem bocsánatkérés. Éppen ötször szerepel benne a „félreért” szó különböző formákban, de az, hogy a megsértett közéleti szereplő nőktől bocsánatot kérne, egyszer sem. Sőt, az derül ki újabb gyűlölettől csöpögő írásából, hogy szerinte nem pusztán félreértették, hanem szándékosan félreértelmezték, s csupán ezért vonta vissza az általa elkövetett pöcegödörszintű firkálmányt.

Bocsánatot pedig kizárólag azoktól kért, akiket úgymond akaratlanul megbántott. Vagyis a két vérig sértett, legyalázásra kijelölt politikusnőtől még véletlenül sem, mert őket nem véletlenül, hanem szándékosan akarta női mivoltukban megalázni.

Egyetlen exkuzáló szót sem szentel nekik, holott Novák Katalintól és Varga Judittól, két háromgyermekes családanyától kellene bocsánatot kérnie, nem csupán az olvasóktól. Ettől a címeres bunkótól azonban ennyire sem futja. Vagyis lényegében fenntartja korábbi penetráns rágalmait.

Egyértelmű tehát mindezek után: az Arató András nevű vállalhatatlan figurának távoznia kell a közéletből és le kell mondatni mostani posztjáról, ha magától nem menne.

Van azonban egy relatíve jó hírünk: ezzel az undort keltő ámokfutásával ő már távozott is a normális emberek közösségéből, katapultálta magát mindenünnen, ami európai, demokratikus és magyar.

A baloldal is okosabban teszi emiatt, ha megszabadul tőle, kiveti magából, mert nem csupán morálisan, hanem szakmailag, intellektuálisan is mélységmérő ónnal érzékelhetően alacsony szintet képvisel. Aki saját bevallása szerint nem tud egy cikket szándékainak megfelelő címmel leadni, az nem tudni, mit keres az újságírók között. Aki pedig képtelen felfogni, hogy nem csak a címmel volt baj, hiszen az örömlányok cseréjéről szóló mocskos, lek…rvázós szövege a cikk tartalmában is szerepel, az szellemileg retardált.

Az viszont, hogy a máskor minden összefantáziált, vélt sérelemre ugró baloldali politikusok és a különböző emberi joginak mondott, helyesebben hazudott szervezetek szájzárat kaptak és nem hajlandók még véleményt sem formálni a botrányos ügyben, legkevesebb önleleplező.

A hallgatás beleegyezés, tartja a találó mondás.

Valójában tehát azt deklarálják a maguk által baloldalinak, európainak és függetlennek feltüntetett pártok, politikusok, hogy az Arató nevű erkölcsi toprongy nő-, tehát embergyűlölő fröcsögésével maximálisan egyetértenek.

Vagyis szintén szalonképtelenné váltak, s kijelentkeztek a magyar polgári demokratikus értékek képviseletéből.

Borítókép: Arató András (Fotó: MTI/Kovács Tamás)