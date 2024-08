A normalitás és a szép csöndes lázadása

A leírhatatlanul undorító, sátánista – tehát eo ipso kereszténygyalázó – olimpiai megnyitóünnepség megtette a maga hatását. Az undorító sátánisták ünnepeltek, a normális világ felháborodott.

A szervezők, az illetékesek és a felelősök pedig igyekeznek eltüntetni a nyomokat, már a NOB hivatalos oldaláról is törölték az egész pöcegödröt. De hiába. Mindez immár beleégett az agyakba, kitörölhetetlenül.

S a normalitás, a szép csöndes lázadásba kezdett. Vagyis megszólalt és megszólal, egyre több helyről, egyre több képviselőjén keresztül.

Mel Gibson így nyilvánított véleményt:

A franciaországi olimpiai ceremónia kigúnyolta a hitemet. Kiknek gondolják magukat, akik képesek erre? Az, hogy női úszásban egy biológiai hímnek adják át az aranyérmet, már ezért bojkottálom a versenyeket, de ez a vétség megpecsételte az egészet. Ki találta ki és tervezte ezt az egészet? Azt már csak én teszem hozzá: vajon lesz felelős? Lesz, aki lemond? Dehogy!

Majd megérkezett Rohff, a madagaszkári származású rapper, aki amúgy egy nagy barom, egy erőszakos, agresszív idióta barom, nem sok nyomot hagyott rajta, hogy 1985 óta él Franciaországban, Európában, többször elítélték már mindenféléért, tiltott fegyvertartásért és fegyverhasználatért, garázdaságért, családon belüli erőszakért – szóval ő a beilleszkedni nem képes és nem is hajlandó, teljesen feleslegesen itt levő, kártékony és eltakarítandó migráns egyik mintapéldánya, de muszlimként mégis figyelemreméltó, amit mondott a megnyitó után:

Egy gondolat a keresztényeknek, akik hozzánk, muszlimokhoz hasonlóan tisztelik a Könyv embereit. Sajnos az olimpiai játékok ünnepségén a sátánizmus a nyilvánosság előtt, az egész világ szeme láttára szabadult el. A vallások megvetése most írta be magát a történelembe. Már csak az Antikrisztus hiányzott… Egy olyan szabadtéri okkult szertartás szemtanúi lehettünk, amelynek ráadásul a privát szférában kellett volna zajlania. Nem untatlak a részletekkel, csak egy morbid szimbólumokkal teli horrorfilm! Sajnos, ez minden, amire emlékezni fogunk róla. Franciaországot úgy kigúnyolták, mint még soha. Megvolt a végső lehetősége, hogy tisztességgel és becsülettel képviselje szép értékeit. Milyen szomorú!

Hát, bizony...

Aztán megszólalt a szerb teniszcsillag, Novak Djokovics is, s sportolóként talán az ő megnyilvánulása volt a legfontosabb. Djokovics ezt mondta a nyitóünnepség szervezőinek:

Elsősorban ortodox keresztény vagyok, s csak azután sportoló.

Nehéz lenne félreérteni az üzenetet, s azt, hogy kiknek és miért hangzott el. De ezt követően tett még valamit a nagyszerű sportember, amiért nem lehetünk neki elég hálásak, ugyanis első fordulós győzelme után, miután legyőzte Matthew Ebdent, elővette pólója alól a nyakláncát, rajta a kereszttel, és félreérthetetlenül odamutatta a kamerának. Vagyis kinyilvánította „Krisztusba vetett hitét”. Amivel amúgy „törvényt sértett”, hiszen a NOB szerint szigorúan tilos az olimpián bármilyen módon és bármilyen formában kinyilvánítani a vallási hovatartozást, tilos a vallási szimbólumok használata. Így például megtiltották a brazil szörfösöknek, hogy deszkájukon rajta legyen az amúgy Rio de Janeiro szimbólumaként is ismert Krisztus-szobor.

Tényleg nincsenek szavak.

S persze a NOB-nak semmi kifogása nem volt a sátánista és kereszténygyalázó megnyitóünnepséggel. De egy szörfdeszkára tilos feltenni Jézus képét, ami – ismétlem – a versenyző hazájának egyik szimbóluma.

De mindezeken túl a legkedvesebb, legszebb, legemberibb gesztust egy ifjú brazil lány tette a világ felé. Rayssa Lealról van szó, aki alig tizenhat évesen lett bronzérmes gördeszkában, s örömünnepe közben jelbeszéddel szólt a világhoz, s ezt mondta:

Jézus az út, az igazság és az élet!

Ő is nagy bátorságról tett tanúbizonyságot, mivel szembe mert menni a szemét sátánistákkal és a NOB-bal. Örök hála neki!

De egy pillanatra térjünk vissza Mel Gibsonhoz, aki egyebek mellett ezt mondta:

Az, hogy női úszásban egy biológiai hímnek adják át az aranyérmet, már ezért bojkottálom a versenyeket.

Hát igen, már ez felfoghatatlan és feldolgozhatatlan, sok egyéb mellett, például a hagyományos és gyönyörű sportágak eltüntetésének előrehaladott kísérlete mellett, így van veszélyben a birkózás, s így herélték ki ezek az elmebeteg gazemberek az öttusát is, betiltva a lovaglást, ami nyilván csak az első lépés a teljes megszüntetés felé. De itt és most, Párizsban szintet lépett a genderelmebaj is, ezt olvassák el:

„Anabel Schunke, a Die Weltwoche újságírója a lap online felületén ismertette Angelina Carini olasz bokszoló történetét, aki csütörtökön az algír Imane Khelif ellen lép szorítóba Párizsban. Mint kiderült, Carini 2021-es tokiói olimpiai debütálása után néhány nappal elveszítette az édesapját. Amikor pedig kiderült, hogy a párizsi világversenyre is kijutott, győzelmét az apjának ajánlotta fel.

Akkor úgy fogalmazott: »vérrel a szememben küzdöttem, mert mindenáron ezt a győzelmet akartam. Csak az apámért«.

Az olasz versenyző története most azért kapott nagyobb figyelmet, mert a csütörtöki megmérettetése rendhagyónak ígérkezik: ugyanis kihívója egy magát nőként azonosító versenyző, akit az ökölvívó-világbajnokságon kizártak, mert a DNS-teszt egyértelműen XY-kromoszómákat mutatott ki. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) azonban a Nemzetközi Ökölvívó Szövetségtől (IBA) eltérő álláspontot képvisel, és két férfit enged a női bokszversenyen elindulni. Khelif mellett a tajvani Lin Yu-ting is a női mezőnyben indul, bár a DNS-tesztje alapján utóbbi olimpikon is férfi.

A Die Weltwoche arra is kitért, hogy az internetes kommentelők jelentős része azon a véleményen van, hogy Carininek és a többi női bokszolónak bojkottálnia kellene a versenyt.

»A nők álmait teszik szándékosan tönkre«

Schunke cikkében hangsúlyozta, hogy nemcsak a súlyos sérülések miatt annak most sokan felháborodva. »Itt arról van szó, hogy a nők álmait szándékosan tönkreteszik annak érdekében, hogy megerősítsék az egyes férfiak torz önképét. […] Kívülről nézve lehet, hogy mosolyogni fogunk ezen a színházon, de a női sportolók számára sok minden forog kockán« – fogalmazott a svájci lap újságírója.”

Ilyen nincs, és mégis van. Ismételjük csak meg: „A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) azonban a Nemzetközi Ökölvívó Szövetségtől (IBA) eltérő álláspontot képvisel, és két férfit enged a női bokszversenyen elindulni.”

Aha. Nos, ideje rendet tenni. Ideje takarítani. Például örökre eltakarítani a szemét sátánista gazembereket a NOB-ból is.

Már persze akkor, ha akarunk még látni egyszer normális és szép és emberi olimpiát is…