Mesterséges unintelligencia

Összeroppanok a felelősség súlya alatt.

Fáradt lelkem Péterbe, testem NER-be vágy.

Nem bírom tovább. Szétszakadok. Vallomást teszek.

Mint említettem, én is részt vettem a Nagy Októberi Mesterséges Intelligencia Felhasználása A Szakszolgálattal (NOMIFASZ) fedőnevű akcióban, a Tóninál.

Úgy kezdődött, hogy ezermilliárdért vettünk egy mesterségesintelligencia-szoftvert, és azt még fejlesztettük is. Beletápláltuk a Magyar Pétert. Tokkal-vonóval. Beletápláltuk, hogy „én, politikus? Ugyan, ez viccnek is rossz!”; aztán, hogy „biztosan nem megyek ki Brüsszelbe, nem veszem fel az EP-képviselői mandátumomat”; utána, hogy „ha én leszek hatalmon, azonnal megszüntetem a mentelmi jogot”; meg azt is, hogy úgy csináltam, mintha gyógyszereket vettem volna be öngyilkossági céllal, majd amikor a feleségem kihívta a mentőt, komótosan felöltöztem és elmentem otthonról; továbbá azt, hogy zsarolási céllal, titokban felvettem az általam irányított „beszélgetést” a feleségemmel, és ezzel a felvétellel kezdtem meg politikai pályámat, amire, ugye, eszem ágában sem volt lépni; s még azt, hogy nemcsak a volt feleségemet, de a volt nőmet is lehallgattam és szavait felvettem (felvetettem), természetesen titokban; meg azt is, hogy retusált képeimmel nyomulok a közösségi médiában, mint egy hímringyó; továbbá, hogy ugyanazokat a képeimet többször felhasználom más-más alkalommal, és olyan hülye vagyok, hogy azt hiszem, nem veszik észre; és azt is, hogy totálrészegen tinilányokat vegzálok nyilvános szórakozóhelyeken, aztán, ha valaki ezt felveszi, attól elveszem a telefonját, felpofozom, a telefont meg bedobom a Dunába, s utána az egészet letagadom; és így tovább, betápláltunk mindent. És vártuk az eredményt, hogy majd a NOMIFASZ akció keretében generáljunk.

De, mint említettem, a mesterségesintelligencia-szoftverünk (ezermilliárdért) széttárta a kezét és közölte, hogy ennyire hülye, ennyire jellemtelen, ennyire aljas emberi lényre nincs felkészítve, ezt nem programozták bele, mert ilyen nincs, legalábbis eddig nem volt. S hogy hiába programoztuk mi most bele ezt az egészet, egyszerűen nem hiszi el, és menjünk mi anyánk keservébe.

S ekkor hirtelen valamelyikünknek eszébe jutott a megoldás, már nem emlékszem, melyikünknek, de azt állíthatom, hogy egyöntetűen helyeseltük az ötletet, sőt, lelkesedtünk érte.

Az ötlet pedig az volt, hogy vegyünk inkább egy mesterségesunintelligencia-szoftvert, és azt használjuk.

És megvettük.

Külön érdekesség, hogy ne mondjam, pikáns kis részlete az ügyletnek, hogy Magyarországon a legnagyobb unintelligenciaszoftver-forgalmazó a Radnai meg az apja, ők generálták ezzel a szoftverükkel a momentumos politikusokat is már.

Megvettük a szoftvert kétezermilliárdért. És beletápláltuk a Magyar Pétert, tokkal-vonóval, lásd, mint fent.

A mesterségesunintelligencia-szoftverünk hosszan tépelődött, őrlődött, töprengett, majd közölte, hogy érti az egészet, minden teljesen világos, de sajnos nem tud segíteni, mert egyszerűen nincs mit hozzátegyen ehhez az egészhez.

Ez a pali kész van, sem elvenni, sem hozzátenni nem lehet semmit, ez úgy teljesen hülye gazember, ahogy van.

Azt tanácsolta, hagyjuk így, és engedjük szabadjára. Amúgy pedig, mivel ezek reggeltől estig egymásról készítenek titokban hangfelvételeket, maguktól meg fogják oldani a dolgokat.

Így történt.

Elmondtam hát.

Vallomást tettem.

Így állok a történelem ítélőszéke előtt…