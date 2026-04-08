Bekövetkezett, amitől Magyar Péter végig rettegett, pánikolnak a tiszások

Több hozadéka is van annak, hogy J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke Budapestre látogatott. Az egyik mindenképpen az, hogy Magyar Péter legnagyobb félelme vált valóra, és mivel tapasztalatlan politikus(féle), ezt nem is tudja leplezni. Emiatt pedig olyan műsort láthatott az egész világ, ami még régen az Uborka adásaiban sem fordult elő.

Miről is van szó? A világ legnagyobb hatalmának alelnöke Budapestre jön és feltétlen támogatásáról biztosítja Orbán Viktort, sőt még maga Donald Trump is telefonon jelen volt a nagygyűlésen. Nem videóüzenetben, hanem telefonon, élőben. Ez akkora löketet ad egyrészt a bizonytalan szavazóknak, másrészt a Fidesz és a KDNP tartalékainak, hogy minden bizonnyal a kormánypártok felkenik a falra a Tisza Pártot vasárnap.

Magyar Péter diplomáciai és politikusi alkalmatlanságát néhány óra leforgása alatt mutatta meg talán minden eddiginél világosabban. Még le sem szállt Budapesten J. D. Vance, már fenyegető üzeneteket osztott meg a közösségi oldalán a Tisza Párt elnöke.

Ne merészeljen egyezkedni Orbán Viktorral, ne merészeljen megállapodni semmiben a két ország, mert egy hónap múlva már ő lesz itt a mindenható, aztán majd ő eldönti, hányszor süssön a nap és hány évszak legyen, meg mikor essen az eső. Ő majd akkor eldönti azt is, kivel és miről akar tárgyalni – mondjuk azt már München óta tudjuk, kikkel és miről akar egyezkedni.

Ilyen szintű arroganciát és pökhendiséget még nem látott a magyar közélet. Az a probléma, hogy az Orbán-fóbiás gazdái annyira elhitették vele, hogy egy komoly politikai tényező, hogy egyfajta isteni szintre emelte magát, aki bármit mondhat, bármit megtehet. Talán Evelin és Ilike se dicsérte meg soha a hálószobában, most meg őrült módon kompenzál.

Folytatva a kabarét, a fenyegetések után eltelt néhány óra, leszállt Budapesten az alelnök gépe, és Magyar Péter újabb üzenetben már arról beszélt, hogy vele is asztalhoz kell ülnie… mert miért ne…? Ismét eltelik egy-két óra, és már azt üzente, hogy a kormánya kész bármiben együttműködni Donald Trump kormányával, és már várja a közös munkát. Itt egy ordas nagy hazugságot is bedobott: kivágott egy mondatrészt Vance mondandójából , majd azt terjesztette, hogy Trumpék is elengedték Orbán Viktor kezét, már a Tiszának szurkolnak. Persze az egész pereputty kánonban óbégatni kezdte a mantrát, akár a birkák, amikor enni kapnak.

Biztosan azért jelentkezett be telefonon Trump is, és mondta el, hogy Orbán Viktornak győznie kell, nagyszerű ember, kiváló vezető és a legbölcsebb politikus Európában, mert annyira lemondott róla. Nos, rólam is lemondhatna így bárki, főleg Trump…

Magyar Péter a délutáni országjárásán végül keretbe foglalta a napi műsort, és ismét megfenyegette az Egyesült Államok alelnökét. A szerencsétlen csávó azt sem tudja, mit akar mondani, és nem tudja, mit kellene mondania, ahogyan azt sem tudja, hogyan leplezze a pánikrohamait. Ilyen ember akarja vezetni az országot ezekben a veszélyes és sorsdöntő években. És hogy mit csinált Magyar Péter üzenetei alatt J. D. Vance? Nos, a magyar kormánnyal tárgyalt, kiállt Orbán Viktor mellett, belopta magát a patrióta magyarok szívébe, és olyan lelkesítő hangulatot hozott magával, ami kulcsfontosságú lesz vasárnap a mozgósításhoz.