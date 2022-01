Étterem a sípálya aljában: a homoródfürdői Lobogó

Székelyföld olyan a dél-partiumi vagy bánsági szórványban élő magyarnak, mint egy kicsi belső anyaország, főleg azok a városok és falvak, ahol a román tudatos és tervszerű román térfoglalás száz év után sem érezteti hatását. A vírusjárvány hatására sokan választanak közelebbi nyaralási célpontot, s igaz ez a síszezonra is. A székely tündérország nem egy síparadicsom, a Madarasi Hargita az egyetlen központ, ahol több felvonó is működik és a hóviszonyok többnyire megfelelők, ezt követi Hargitafürdő, ahol a három felvonóból még januárban is gyakran üzemen kívül van egy vagy kettő.

E központokban az éttermi felhozatal sem rossz, mindkét helyen több egységben is lehet étkezni, a Madarasi Hargitán a Súgó, Hargitafürdőn a Balu hoz valamit az osztrák hütték magyar földön is oly népszerű hangulatából.