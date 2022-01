Fort Silvan – az erdélyi magyar borkészítés erődítménye

Ily módon, míg Belsó-Magyarországon, ahogy Maurer Oszkár nevezi a Trianonban magyar fennhatóság alatt hagyott államterületet, a borászat minőségi szegmense már a kilencvenes években magához tért, Erdélyben csak a kétezertízes években volt lehetőségünk az Arad-hegyalján, a Ménes-Magyarádi borvidéken gazdálkodó Balla Géza és a krasznabélteki Nachbil pince mellett további neveket megtanulnunk a hajdani állami nagyvállalatok Zsidvén illetve Temesrékason működő megacégeinek új márkanevei mellett.

Elsőként a 22 hektáros, 2011-ben újratelepített birtok, a Kárásztelek pincészet emelkedett ki előbb kiváló boraival, majd világsikert arató pezsgőivel.

Mindmáig e három pince a legismertebb, és leginkább meghatározó a tágan értelmezett Erdélyben, de egyre több olyan egyéni gazda is megmutatja magát és borait, akik nem elsősorban a közönség kegyét keresik, hanem önmegvalósítást látnak a borászatban.

Ide sorolnám Heit Lórántot, Piheni Annamáriát és Mados Attilát Bihardiószegről, az Orbán családot Kelementelkéről, hogy azokat említsem, akiknek nemcsak borait kóstoltam, de a pincészetét is alkalmam volt meglátogatni.

Ménesen figyelemre méltó a Szikler Ervin Walter által működtetett, magas minőségű, sűrű szövésű, nagy tannintartalmú vöröseket asztalra tevő Elite wines, a Birouas és a Daiconi s szintén felzárkózhat az élvonalhoz a kémeri Fort Silvan, mely a felsoroltak közül egyedül működtet éttermet.

A kép a szerző felvétele

A pincészetet Szoboszlai Attila kémeri nagyvállalkozó alapította a kétezer lelkes, elsöprő többségében ma is magyar településen. A pincészet boroscímkéken is szereplő ikonikus száma a „47”, mely a szőlőültetvények szélességi fokára utal, itt helyezkedik el Champagne is. Ezt tartják sokan (kis túlzással) a szőlőtermesztés északi határának.

Az erődítményt mintázó, 33.5 hektár saját termesztésű szőlőt feldolgozó pincészet neve is azt jelzi, hogy a tulajdonos úgy tekint létesítményére, mint a régió szőlőtermesztésének északi erődjére.

A honlap négynyelvű (magyar, román, német és angol), az étteremben dolgozók közül is mindenki beszél magyarul. Impozáns mind a pincészet, mind az attól nem messze fekvő étterem épülete.

Utóbbinak a beltere esztétikus, a falfestmények a borászat szépségeit idézik: prés, borospalack és -pohár, hordó, szőlőgyümölcs és -levél, hegedű, valamint a pincészet címere látható, jól megválasztott őszi színekkel ábrázolva. Az egyik falon mélyedésekben levendulásváza, illatos gyertyák és kövek. Nyáron kellemes teraszt üzemeltetnek, ahonnan pazar kilátás nyílik a környék lankáira.

Jómagam 2020 őszén látogattam el hozzájuk, midőn épp szüreti mulatságot tartottak. Mint Szoboszlai Attila elmondta, évről évre megszerveznek egy közösségi akciót, melynek keretében a jóbarátok, ismerősök s a pincészet borainak kedvelői délelőtt szőlőt szednek, majd délután munkájukat a vendéglátó zenés-boros-roston sültes mulatsággal hálálja meg.

Jómagam az étteremben ettem, miután a gazdával megbeszéltük a Brassói Magyar Napokon bemutatandó borainak listáját. Az étlap a magyar, a román és az olasz konyha népszerű fogásait kínálja néhány nemzetközinek mondható étellel kiegészítve.

Roston sült, illetve rántott csirke- és sertéshúsok szerepelnek a választékban, továbbá kemencés csülök vörös káposztával vagy babbal, bulz (töltött puliszkagombóc), bruschetták, pasta-k, pizzák, palacsinták, túrófánk, csokiláva. Biztonsági játék.

A kiszolgálás kedves, törekvő, segítőkész.

A borlap a pincészet mintegy húsz borát kínálja négy kivétellel palackban, igen kedvező áron. A sörök nagyipariak. Tartanak házi szilvapálinkát is baráti díjszabás mellett, ami örömteli, mert a házilag főzött szilágysági szilvapálinka Erdély-szerte híres.

Az Erdélyt is meghódító román slágerétel, a miccs korrekt volt, átlagos, a kenyér nem kiugró minőségű, de friss. A sertésoldalas omlós, finom, aranyburgonyát adnak hozzá. A négysajtos pizza közép-európai stílusú, tésztája vastagabb az olaszosnál, de finom, ízletes. A szépen tálalt csokiláva jól sikerült ízre, állagra egyaránt, a fagylalt készterméknek tűnt. Itt nem a kulinaritáson van a hangsúly, hanem a borokon, de a konyha sem okoz csalódást, teljesítménye egyenletes, magasságok és mélységek nélküli.

Panziót is működtetnek, így ha a társaság nemcsak ebédelni szeretne, hanem bort is kóstolni, a sofőr is átadhatja magát a remek borok élvezetének.

Kemsilvanum étterem

457060, Kémer

Telefonszám: +40 766 619 565, +40 761 349 439

Honlap: https://www.fortsilvan.ro

E-mail-cím: [email protected]