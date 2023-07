Nagybecskereki brew pub, széles ételkínálattal: Lion pub & Joks Craft Brewery

A minap a délvidéki pacaltúrának becézett gasztrokörút alkalmával útba ejtettük Nagybecskereket is. A Baccata volt célba véve, akkor még nem tudtuk, hogy már nem működik a remek kávézó-étterem. Utunk a Lion pub mellett vitt el, melynek cégtáblája elég volt ahhoz, hogy módosítsuk tervünket. S milyen jól tettük!

Fotó: A szerző felvétele

A brew pubok előnyben vannak nálunk, megvan annak a különös varázsa, hogy az ember azt a sört issza, amit ott helyben főznek. Legfrissebb élményem a műfajban a Brew Your Mind nevű szekszárdi csúcsfőzde székhelyén kialakított sörkimérés, itt olyan sörökkel is találkozhatunk, melyek nem jutnak el a fővárosba. Kassán két brew pubot is sikerült meglátogatni, a Pivovar Hostinecet és a Gólemet, az anyaországi példákat (pl. miskolci Zip’s, gyulai Corner, budapesti Fehér Nyúl) már több ízben is említettem. Erdélyben érdekes módon nem jellemző ez a modell, mifelénk saját névre vett bemutató kocsmákat nyitnak a főzdék. Délvidéki brew pubban mindeddig nem jártam.

Fotó: A szerző felvétele

A pub olyan nemzetközi formanyelv a kocsmaberendezésben, mely mindenfele hódít, ami nem csoda. Intimitást, otthonosságot sugall, mindezt meghitt, többnyire századfordulós, s véletlenül sem modern stílusban. Elvégre az is volt a rendeltetése a „public house”-oknak, a helyi közösségi élet kulcsintézményeinek, hogy a vendégek otthon érezzék magukat bennük. A Lion sem lóg ki a sorból, jó itt leülni és szétnézni, megszemlélni a sörfőző berendezést a sör kortyolgatása közben. Mi végül a kerthelyiségben kötöttünk ki társaim javaslatára, amit szintén szépen rendeztek be.

Hivatalos honlapot nem működtetnek, a Facebook-oldaluk tölti be ezt a funkciót. Innen informálódhatnak a helyi zenerajongók a Lion aktuális koncertkínálatáról. Egy hete például a „Zelen Patak” nevű ír népzenét játszó társulat lépett fel, a „The Quarantinos” nevű Tarantino tribute band mellett. Utóbbi, mint sejthető, a jeles filmrendező alkotásainak filmzenéiből válogatja műsorszámait. Sörözni egy brew pubban a Pulp fiction zenéje mellett, ez nem akármilyen életérzést adhat.

Fotó: A szerző felvétele

A fő profil nyilvánvalóan a sör. Értékeltük, hogy a hatféle saját főzeten kívül az Eichbaum nevű, szintén helyi főzde söreit is tartják. Borokat egy temerini magyar pincészet, a Vindulo borászat szállít nekik. Érdemes egy pillantást vetni háromnyelvű (szerb, magyar és angol) honlapjukra. Összesen tizenegy termékük kapható a Lionban, kimérve vagy 0,187 literes palackokba töltve az olaszrizlingtől a rosé cuvée-n át a kékfrankosig. A tömény italok között figyelemre méltó tételeket nem találunk, de ez nem is baj.

Igen széles ételválasztékot kínálnak, akár étteremként is működhetnének. Van külön „kolbászszekciójuk” az étlapon, készítenek többféle omlettet, szendvicseket, kétféle csorbát, burgereket, steakeket, grilleznek csirke- és sertéshúsokat. Vannak rendszeres napi ajánlataik is, hétfőnként például „Hot balls” címszó alatt habanero paprikával ízesített húsgolyókat kínálnak. Ez így önmagában bíztató, de még további csípős szósz is jár a helyi fasírtvariáció mellé. Sajnos mi keddi napon tértünk be hozzájuk, így aznap babbal kísért kolbászféléket ehettünk volna; csábított a lehetőség, de végül másképp döntöttünk.