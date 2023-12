Tokaj az örök

Úgy hozta a sors – nem először – hogy az elmúlt héten sokszor, nagyon eltérő körülmények között kóstoltam sok-sok tokaji bort. Volt száraz és főképp édes, aszúk sora, fiatal és érlelt. Került a poharamba még ki nem erjedt buja csupa-gyümölcs aszú-bimbó és a pince homályában közel nyolcvan évet eltöltő matuzsálem. Esetünkben az nem lehet kérdés, hogy jó-e vajon ilyen széles skáláján mozogni a stílusoknak, ha egyetlen borvidékről van szó. A kérdés jogos, a válasz most is nehéz. Egyértelmű, hogy önmagában a gazdagság jelenthet identitáshiányt is. Jelentheti azt, hogy nem találjuk a helyes utat, ezért bármit hajlandók vagyunk kipróbálni, ami némi sikerrel kecsegtet. A gazdasági kényszer nagy úr. És egyben méltatlan is egy ilyen zseniális borvidékhez és termelőihez.

Persze van jó hír is. Mert jó, hogy lehet izgalmas és különleges borokat kóstolni, minden nehézség ellenére. Jó, és még jobb évjáratokból, kis- és nagypincéktől. Modernebb és hagyományosabb felfogásban készülteket.

Az aszú olyan bor, amely a botritisz cinerea által megtámadott, töppedt szőlő mustjából, mikrooxidatív érleléssel készült, jelentős ki nem erjedt cukrot tartalmaz és készítése során magasabb alkohol tartalmú párlatot nem adnak hozzá. Természetes édes bor, azaz a borban lévő cukortartalom kizárólag a szőlőből származhat. A töppedt és botritiszes bogyók nem kerülnek egyenesen préselésre, hanem először mustban vagy forrásban levő borban (murci), vagy kész újborban 16-36 óráig áztatják őket. Ez a kilúgozás a nagyfokú betöppedés miatt szükséges. Ilyen koncentráció Hegyalján kívül nagyon kevés bortermő helyen érhető el. Ott viszont más feltételek hiányoznak, pl. botritisz. Az alapborba áztatás előtt korábban az aszú szemeket, ügyelve a magsérülés elkerülésére, kíméletesen összezúzták. Ezt nevezték aszútészta készítésnek, amit annak idején lábbal taposással, majd gumihengerek közti zúzással végeztek. Az utóbbi évtizedek tapasztalatai azt mutatták, hogy a bogyók feltárása nélkül is lehet kitűnő minőségű aszút készíteni. A töppedt szemek áztatása ilyen formában és mértékben csak Tokajra jellemző. Az aszú erjedése néha hónapokig tart, ezt az időt több tényező befolyásolja, pl. a cukorkoncentráció, hőmérséklet, pince környezet. Az erjesztéshez a neves aszúkészítők nem szívesen alkalmaznak fajélesztőt, hanem a szőlőtőkén mindig jelen levő természetes élesztő törzsek (vadélesztők) segítségével indítják el a fermentációt.