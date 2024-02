Az olasz és helyi gasztronómiával színesített nemzetközi konyha az új partiumi fősodor – a Black Eagle étterem

Nemcsak a román öntömjénezés, de a román önirónia sem ismer határokat, ennek megtapasztalásához elég ellátogatni a „Times New Roman” elnevezésű viccoldalra. Román nyelvtudás és némi helyi terepismeret nem hátrány persze. De nemcsak ez az oldal közöl időnként maró gúnnyal összeállított mémeket, a Facebookon is végigszáguldott például az a poén, hogy miként lehet autópályán eljutni Szatmárnémetiből a román tengerpartra. Merthogy lehet: a környező államok autópályáit használva. A térképet lásd itt!

Aradról is el lehet már jutni Kolozsvárra autópályán, de 268 km helyett 352-t megtéve, lekanyarodva előbb ellenkező irányba, Temesvárig. Jómagam inkább az első útvonalat szoktam választani, különösen, ha belefér az időmbe egy nagyváradi megálló.

Mert Szent László városa mindig nyújt valami újat, valami érdekeset.

A Zöldfa utca színes kínálatáról szóltam már e rovatban egy bő évvel ezelőtt, azóta további helyek nyitottak a környéken.

Fotó: A szerző felvétele

Ezek egyikébe, a Midtown Sixbe ültünk be egy jóbarátommal a minap, de annyira riasztónak találtam a beltér első részét díszítő festményeket, hogy letettem arról, egy komplett tesztnek megfelelő 3-4 fogást rendeljünk, beterveztük helyette a szomszédos Fekete Sas palota nevét kölcsönvevő egységet. A megrendelt két fogás (tenger gyümölcsei leves és ráktatár) azonban annyira meggyőzőnek bizonyult, hogy a dekoráció ellenére vissza fogunk ide térni. Persze ott helyben is meg hozhattuk volna e döntést, de mindketten kíváncsiak voltunk már arra, hogy mit nyújt a Black Eagle.

Mint már szó volt róla imént idézett írásomban, a Fekete Sas palotában magyar nyelven is olvashatunk részletes tájékoztatást az épület történetéről, s ami különösen jó pont: a tájékoztató szöveg a hajdani, Monarchia korabeli utcaneveket adja meg, a jelenlegi román név csak zárójelben szerepel.

Jómagam is ezt tartom irányadónak, ha ismert az adott utcanév eredetije. Mert sajnos egyes esetekben lehetetlen kikutatni e közterületneveket, annál az egyszerű oknál fogva, hogy Trianon előtt nem léteztek. A román asszimilációs politika egyik leghatékonyabb eszköze az volt, hogy minden magyar város mellé még felhúztak a kommunista időkben másik kettőt-hármat és betelepítették azokat moldvai és délromán jövevényekkel, akiknek ez hatalmas előrelépést jelentett civilizatorikus síkon. E negyedek (mint a marosvásárhelyi Tudor, a kolozsvári Monostor, a temesvári Circumvalatiunii vagy a brassói Noa) utca- és térnevezéseinek jellemzően nincsenek történelmi előzményei. Emellett az 1920 előtti utcanevek sem nyomozhatók ki minden esetben a világhálón, üdítő kivételt képez Nagyvárad, Kolozsvár és Temesvár.

Lássuk akkor a Black Eagle éttermet!

Beltere elegáns, hangulatos, a modern és hagyományos belsőépítészeti elemek, formák harmonikus egységben olvadnak össze. Az asztalon só- és borsdaráló. Jól megválasztott, kellemes háttérzene szól, megfelelően alacsony hangerővel. Ide egy italra beülni is élmény.

A konyha a Kárpát medencében talán legnépszerűbb irányt követi, az olasz konyha klasszikusai s a helyi népszerű fogások mellett nemzetközinek mondható kompozíciókat készítenek. Kínálnak egyik oldalról padlizsánkrémet, pirítóssal, miccset, kukoricalisztbe forgatott mélysütött pisztrángot, másik oldalról bruschettákat, pastákat, rizottókat, s végül a nemzetközi irányzat jegyében szójaszószos csirkemájat, báránykarajt humusszal és demi glace-szal, kacsamellet bébirépával és lilakáposzta-pürével, marhapofát párolt zöldséggel, dél-amerikai marhabélszínt rákkal és chimichourrival, „surf and turf” címszó alatt. A magyar marhagulyás és cigánypecsenye is megjelenik a választékban.

Mintegy negyven minőségi bort kínálnak, elsősorban a tágan értelmezett Erdélyből, de van néhány importtételük is, főleg a habzó kategóriában. Öt bort kimérnek pohárra is, magas áron, a másfél deci 2000 forint felett van egyszerűbb borok (pl. a reduktív rosé) esetében is. Csapon csak Heinekent tartanak, palackban további kilenc sör kapható, melyek közül kettő helyi kézműves főzet, a borsi Bers Nova Vulturar sörei, melyek címkéit a Fekete Sas palota motívumai díszítik.

A töményválaszték zöme prémium tétel, figyelemre méltóak a koktéljaik is.

A kiszolgálás udvarias, segítőkész, pincérünk, bár nem uralja a nyelvet, de megszólal magyarul is.

Fotó: A szerző felvétele

A pacalleves ízletes, szépen tálalt. Vágódeszkába süllyesztett gránitlapon kap helyet a szép ívű leveses tál, mellette jobbacska kenyér és kis tégelyben savanyú erős paprika. Nem játsszák el azt a figurát, ami sokfelé jellemző, hogy a vendég kívánságára hoznak még díjazás fejében erős paprikát és tejfelt, ami egyfajta bújtatott árnövelés. Az adag épp megfelelő, a leves tejfeltartalma optimális, íze a mellé adott ecetes csípőspaprikával harmonikus, állagra selymes, egy kevéssel több pacalt nem bántunk volna, de így is a legjobbak egyike volt, amit kóstoltunk. A pacal tartása remek, puha, de harapható.

Fotó: a szerző felvétele

A süllő friss, a tempurának nevezett panírja lehetne meggyőzőbb, amúgy rossznak nem rossz. A zellerszár és a brokkoli ízletes, de lehetne roppanósabb. Jó a mellé csepegtetett mártás.

Fotó: A szerző felvétele

A pizzát elvitelre kértük, de megkóstoltuk helyben is. A Crudo e Gorgonzolára esett a választásunk. Trattoria stílusú pizzát sütnek, a vékony tészta kellően ropogós, a feltétek korrektek, hiba viszont, hogy lemaradt az étlap által beígért rukkola róla.

Fotó: A szerző felvétele

A répatorta szépen tálalt, maga a torta lehetne meggyőzőbb, répatartalma növelhető, kiváló viszont a hozzá adott bazsalikommousse-nak nevezett mascarpone alapú krém s a gyümölcsmártás. Mindent egybevetve élvezetes, átlag feletti darabja a műfajnak, el is fogy hamar. Az ételárak jellemzően értékarányosak.

A Black Eagle az egyre inkább teret hódító új partiumi-bánsági fősodor élvonalát képviseli: átlag feletti, egyszerre több irányban orientálódó konyha, tetszetős dizájn, kifogástalan kiszolgálás, középmagas árak. Rendben van ez így.

Elérhetőségek:

Black Eagle étterem

Nagyvárad, Fekete Sas palota, passzázs, Szent László (jelenlegi román nevén Unirii) tér 2–4.

Telefonszám: + 40 756 276 434

Honlap: http://blackeagleoradea.ro

E-mail-cím: [email protected]