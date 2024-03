Nagyágyúk vagy koronahercegek?

A pinot noirnak egyáltalán nem mindegy, hogy hol terem, ami nagyon megnehezíti a termelők dolgát. Erről a fajtáról sokan azt tartják, hogy nem is tudja, fiú-e vagy lány. Hogy miért is? Megjelenése, karaktere és kiváltképp savainak szépsége, élénksége sokszor emlékeztet inkább fehérborokra, semmint vörösekre. Igazi királykisasszony a szőlőben, de valódi dámává válhat a palackban. Rejtélyes, titokzatos, tehát érdekes és kívánatos is egyben.

Forrás: Etyeki Kúria

De hol is szeret valójában lakni a pinot noir? A válasz voltaképpen egyszerű, leginkább ott, ahol jó kis meszes-márgás talajt és kellemesen mérsékelt klímát talál. Persze ilyen körülmények között sem mindegy, hogy éppen hová telepítik, de ha kedvére való területre akad, bőven szórja áldásait. Etyek és Pannonhalma Eger néhány kitűnő adottságú dűlője mellett a kezdetektől fogva jó termőhelynek bizonyult.

Tudomásul kell vennünk, hogy az igazán szép pinot noirok eleganciájukkal, simaságukkal, finom savaikkal hódítanak, nem pedig magas alkoholtartalmukkal vagy éppen túlérett gyümölcsösségükkel. Igaz, ilyen borokat készíteni és fogyasztani is nehezebb talán, mint egy vastag, erős szerkezetű gyümölcsbombát.

A fogyasztás nehézsége persze itt csak viszonylagos, mert gurulni gurul lefelé bármelyik, de az igazi szépségek felfedezéséhez kell némi szellemi és gyakorlati feltöltöttség és tapasztalat.

Az Etyeki Kúria 2003 óta palackoz pinot noir bort, 2001-ben telepítették az első pinot tőkéket. A Látó-hegy teteje az, ami az ültetvénynek helyt ad, s ha első ránézésre nem is tűnik egy extrém fekvésnek a hely, a borok már bizonyítottak. Korábban is volt szerencsém ezekhez a borokhoz, valamennyi évjárathoz, hordóválogatáshoz.

Ma már szinte tavaszi rutinná vált a Kúria pinot noir sorait kóstolni, de ezúttal egy finom kis csavar is társult a történetbe. Történt ugyanis, hogy az idei vendég az Etyeki Kúria majdnem vertikális kóstolóján egy tokaji pincészet volt. Nyilván mindenki kitalálja, hogy Domokos Attilával az élen a Dobogó Pince borai mutatkoztak be.

Ők 2007-ben palackoztak először pinot noirt. Tokaj, mint termőhely szembe megy mindazzal, amit a fajtáról rendszerint gondolni szoktunk. Fekvés szerint hűvösebb klíma, melegebb mikro- és mezoklíma. Mész, márga csak nyomokban fordul elő a borvidéken, a Dobogó pinot noir-ültetvényeinek helyet adó termőterületen még mutatóban sincs belőle. Ráadásul, ha az Úrágya dűlőre gondolunk, a legkevésbé sem vörösbor fog emlékeinkben felbukkanni, sokkal inkább a borvidéki magas minőségű száraz furmintok etalonjai. És lám.

Van az a stílus, van az az érleltség, van az az intelligens termelői és tulajdonosi hozzáállás, ami a tankönyvi adatokra fittyet hányva maga jelenti a minőséget. Ilyen szintű szőlészeti-borászati tevékenység egyértelműen intellektuális képességekre kell, hogy épüljön. Szép pinot noirt úgy gondolom csak az tud készíteni és értékelni, akinek a lelke is szép. Mert egyszerűen más nem férhet hozzá másként a fajtához.

Ezek a borok nem érnek fiatalon, nem érdemes velük túl korán kezdeni az ismerkedést. Nyolc-tíz évesen kellene őket elkezdeni kóstolgatni, aztán évjárattól függően tehetjük próbára türelmünket. Akkorra érik el ezek a borok legszebb formájukat. Elegáns és visszafogott szerkezetükkel, élénk, de cseppet sem agresszív savaikkal, puha tanninjaikkal, finoman árnyalt ornamentikájukkal. Gazdag de nem hivalkodó gyümölcsösség, marcipán, narancsvirág és trüffel. Hosszú és tartós utóíz, lezser elegancia. Számomra ezt jelenti a pinot noir.

De, ami talán a borélvezet magas szintjén túl megörvendeztetett, az az a tiszta és egyértelmű tudatosság, amit mindkét pincészet borainál látni – és persze kóstolni – lehetett. Hogy végre a kóstolás igazi játék lehetett. Játék az illatokkal, aromákkal, érzékekkel, terroirokkal. Hogy nem kellett húzós tanninokkal, kegyetlen hordós jegyekkel viaskodni.

Hogy tapintható különbségek voltak az évjáratokban. Ahogy haladtunk vissza az időben, egyre kevésbé lehetett észrevenni a borvidékek közötti eltéréseket. Az etyeki terület kicsit krémesebb tapintású, feszesebb borokat adott, Mád ásványossága és meleg, de igen határozott tónusai a vulkáni eredetet erősítették. Akárhonnan is nézzük, pazar sor volt, kiváló felvezetéssel.