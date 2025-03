Ettől az egy hozzávalótól lesz még finomabb a fasírt

A fasírtot a legtöbb családban szívesen fogyasztják. A szakácsoknak nem sok dolga van vele, néhány, könnyen beszerezhető hozzávaló kell csak hozzá és ami a legjobb: megannyi módon variálhatjuk. Készülhet sütőben egyben sült fasírt, Stefánia-szelet vagy éppen egy egészségesebb fasírtváltozat is. Mindegyik jól illik főzelékek mellé, de akár hideg előételként is fogyaszthatjuk.

Kedvelt fasírtváltozat a Stefánia-szelet

Fotó: Mindmegette

Különleges fűszer a fasírtban

A klasszikus fasírtba darált hús, vöröshagyma, fokhagyma, tojás, zsemle, só, bors és paprika kerül. Ha legközelebb még finomabb eredményt szeretnénk elérni, érdemes még egy fűszert, őrölt szerecsendiót adni a keverékhez a Mindmegette szerint. A fűszer neve megtévesztő, ugyanis nem a dió, hanem a Myristica fragrans nemzetség tagja. A különleges fűszert arab kereskedők hozták be Európába még a középkorban, de csak a 16. században kezdett igazán népszerűvé válni. Napjainkban legtöbbször besamel mártás készítésekor nyúlnak érte a séfek, szakácsok.

A fasírtba nem kell belőle sok, fél kiló darált húsból készült fasírt esetében elegendő egyetlen késhegynyi szerecsendió, ugyanis nagy mennyiségben túl erős, domináns lesz az ételben.

Klasszikus fasírt receptje

Egy jó fasírt-alapreceptet felhasználva letesztelhetjük, nekünk hogy ízlik egy kis szerecsendiós extrával az étel.

Hozzávalók:

40 dkg sertéscomb

2 fej vöröshagyma

4 gerezd fokhagyma

2 db tojás

2 db szikkadt zsemle

só

őrölt feketebors

2 tk pirospaprika

zsemlemorzsa

olaj

Elkészítés:

A fasírt elkészítéséhez megdinszteljük olajon az apró kockára vágott vöröshagymát. Ha egy kicsit kihűlt, hozzáadjuk a darált húshoz, rányomjuk a fokhagymát, majd a tojásokat is ráütjük. A szikkadt zsemléket tejbe áztatjuk néhány percre, aztán alaposan kifacsarjuk, és ezt is a húshoz adjuk. Fűszerezzük sóval, borssal, pirospaprikával – és ha kedvünk tartja: szerecsendióval – a fasírtalapot, majd alaposan keverjük össze. Ha túl lágy lenne a massza, akkor adjunk hozzá egy kevés zsemlemorzsát is. Miután alaposan összekevertük a fasírtmasszát, vizes kézzel pici golyókat formázunk belőle, majd kevés zsemlemorzsában megforgatjuk. Így lesz jó ropogós a külsejük. Végül nem túl forró olajban, pár perc alatt kisütjük valamennyit.