Ha így készíti, sokkal egészségesebb lesz a fasírt!

A hagyományos fasírt nagy hátránya az olaj, de ez könnyen kiküszöbölhető, ha sütőben sütjük – derül ki a diétaésfitnesz.hu cikkéből.

Így nem lesz tele a lakás olajszaggal, és sokkal egészségesebb is, hiszen nem szívja magába a rengeteg zsiradékot. Kalóriabevitel szempontjából sem mindegy, hogyan készítjük, de garantáltan nem fog csalódni az ízében sem. Lásson neki!

MÉG EGY ÖTLET

A hús alapvető eleme minden egészséges diétának, leggyakrabban a sovány szárnyasokat ajánlják a dietetikusok. Egy darabig nincs is ebből gond, de valljuk be, hamar unalmassá válik a natúr csirkemell – akkor is, ha sokféleképpen elkészíthető. Egy idő után minden fogyókúrázó azon töri a fejét, hogy lehetne változatosabbá tenni a húst!