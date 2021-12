Ünnep egészségesen! Mi legyen a mikuláscsomagban?

Vajon ebben az évben is nyer a csoki és a szaloncukor? – olvasható a kérdés a Diétaésfitnesz.hu cikkében. Az alábbiakban Kovács Judit dietetikus írása olvasható.

Először is vegyük górcső alá, mi is egy hagyományos mikuláscsomag tartalma. Egy biztos: a csokimikulás (jobb esetben csoki, rosszabb esetben valamilyen nugát) nélkülözhetetlen tartozék, ahogyan az apró csokik, cukorkák, zizi, mogyoró. Most álljunk meg egy pillanatra… A mogyoró nem is rossz! Kezdésnek megteszi.

EGÉSZSÉGES AJÁNDÉK A MIKULÁSTÓL

Vizsgáljuk tehát meg a jól bevált mogyorót. A mogyoró finom, ráadásul tele van hasznos zsírsavakkal, amelyek hozzájárulnak ereink jó állapotának megőrzéséhez, az agy normális fejlődéséhez. Ugyanígy tehetünk a mikuláscsomagba bármilyen olajos magvat, például mandulát, diót, pisztáciát. Arra figyeljünk csak, hogy ne a sózott változatokat vegyük meg.

Ha mindenáron szeretnénk csokit is adni, lehetőleg ne az egész szupermarket-kínálatot préseljük bele a zacskóba, hanem válasszunk egy kisebb, minőségi, magas kakaótartalmú csokimikulást, és elégedjünk meg ennyivel. A csomagba nyugodtan tehetünk még kisebb ajándéktárgyakat, hiszen nem csak az édességnek örülnek a gyerekek. A kisfiúknak tehetünk bele apró autót, figurákat abból a meséből, amit nagyon szeretnek, lányoknak pedig Barbie-ruhákat, plüssállatot, kulcstartót, nagyobbaknak esetleg mobildíszt. Ezek jól elrejthetők a zacskóban, és a sok finomság mellett biztosan örülnek ezeknek az apróságoknak is.

A gyümölcsöket is nyugodtan bevethetjük. Egy-egy kisebb mandarin és narancs jól elfér, és nagyon finom mindkettő. Jó ötlet még az aszalt gyümölcsök felhasználása. Ezeket például egy hurkapálcára feltűzdelhetjük, gyárthatunk belőlük figurákat – emberkét, rénszarvast, hóembert, de akár Mikulást is. Ehhez csak egy icipici ügyesség és kreativitás kell. Ötletes, finom, ráadásul egészséges is.