Meghalt Kálloy Molnár Péter

Ennek a fele sem tréfa, emberi életeket veszélyeztet a Tisza adócsomag-tervezete

Kettészakad az ország a Tisza Párt gazdasági terve miatt, a tb-rendszer átalakítása ugyanis vissza fogja tartani a lakosságot, hogy még idejében orvoshoz forduljanak, vagy rendszeresen részt vegyen a szűrővizsgálatokon. Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint azzal, hogy a gyerekeket is megfosztanák az ingyenes egészségügyi ellátástól Magyar Péterék, súlyosan veszélyeztetik a kiskorúakat.

Munkatársunktól
2025. 12. 01. 17:53
– Különböző biztosítási kosarakat alakítanának ki: Magyar Péterék gazdasági terve szerint például az „alap kosár” azt jelenti, hogy a sürgőségi ellátáson kívül semmire nem lenne jogosult a beteg, minden más ellátás már csak magánbiztosításon keresztül lenne elérhető. Vagyis azoknak, akiknek csak „alap kosaruk” van, minden megbetegedés esetén kapnának egy számlát az ellátótól, a háziorvostól vagy a kórháztól – reagált a Magyar Nemzetnek Takács Péter a baloldali megszorítócsomag tb-rendszer átalakításáról szóló tervezetére.

Az egészségügyi államtitkár megjegyezte, Magyar Péterék gazdasági tervezete még csak nem is az egészségügyről, hanem az egészségbiztosítási rendszer átalakításáról szól, több mint száz oldalon keresztül, amely a felnőttek mellett a gyerekeket is megfosztaná az ingyenes egészségügyi ellátástól.

– A gyerekek azért különösen veszélyeztetettek, mert eddig, ha egy szülőnek volt élő tb-biztosítása, akkor a 18 év alatti gyermekének automatikusan zöld a taj-kártya, tehát a háziorvos és a kórházak ellátják. A Tisza tervei viszont profitorientált, jellemzően külföldi tulajdonú magánbiztosítókat engednének be a piacra, így nem csak a felnőtteknek, hanem a gyerekek után is külön biztosítási díjat kellene fizetni. A családoknak ez rendkívül megterhelő lenne, nem beszélve arról, hogy kettészakadna az egészségügy: 

aki nem tudja megfizetni csak az „alap kosarat”, és nem telik neki kiegészítő biztosításra, azt vissza fogja tartani attól, hogy orvoshoz forduljon, időben.

– Egy betegséget korai szakaszában felismerve nagyobb hatákonysággal lehet kezelni, de mivel Magyar Péterék rendszere visszatartja majd az ellátórendszertől a beteget, az szövődményes lesz, vagyis életveszélyes állapotba kerül vagy maradandó egészségkárosodást szenved –  hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy Kincses Gyula például nemrégiben arról beszélt egy podcastműsorban, azért volt jó a vizitdíj, mert azzal a néhány ezer forinttal, amit ki kellett fizetni, sok embert tudtak visszatartani az ellátórendszertől. 

Takács Péter: Az emberi élet nem egy üzlet

– Teljesen másképp szemlélik a magyar embereket, egyetlen dolgot vesznek figyelembe, a gazdasági megtérülést. De így nem lehet egészségügyet szervezni, az emberi élet nem egy üzlet – húzta alá.

Takács Péter szerint a Tisza gazdasági programja a szűrőprogramoktól is elvágná a magyar embereket, csak azok tudnak majd az egészségükre vigyázni, akik eleve jobb anyagi helyzetben vannak. Megjegyzi, a gyerekek mellett a krónikus betegek, cukorbetegek, asztmások, szívbetegek járnának a legrosszabbul, ők ugyanis magasabb díjakat fizetnének, vagy az egyes kezeléseket egyáltalán nem támogatná a biztosító.

– Bele sem gondolnak, hogy mondjuk a prevenciós szemléletnek hála egy munkavállaló egészségben eltöltött évei is emelkednek, ezáltal a gazdaságot is erősítik. A Tisza Párt szűkíteni akarja az ellátórendszert, de ezen ne csodálkozzunk, hiszen kaptak egy megrendelést Brüsszelből, hogy meg kell spórolni pénzt, magyar emberektől kell forrásokat elvenni és amelyeket majd elküldhetnek Ukrajnának. De a korábbi baloldali szemlélet is érvényesül, amely szerint ki kell szolgálni a külföldi nagytőkét, a külföldi multikat és biztosítótársaságokat – vélekedett Takács Péter.

Magyar Péterék 1300 milliárdos megszorítócsomagját három részletben olvashatja el: ide, ide és ide kattintva.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


Itt a Tisza Párt teljes adócsomag-tervezete, nyilvánosságra hozták a baloldali megszorítócsomagot

